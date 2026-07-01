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La serie Rhythm Paradise/Heaven/Tengoku può essere assolutamente brillante nel modo in cui ti mette alla prova con minigiochi basati sul ritmo, soprattutto se giochi da zero. Tuttavia, la difficile sfida di Rhythm Paradise Groove come titolo d'addio per la Nintendo Switch originale era non solo quella di sembrare qualcosa di diverso nelle mani dei nuovi arrivati, ma anche di risultare complementare per gli utenti veterani.

Questa volta, 15 (!) anni dopo l'ultima nuova uscita, Nintendo e Tsunku♂ hanno cercato con impegno di trovare nuove idee e modi di giocare mantenendo l'approccio minimalista e divertente a tutto (senza interferire con la formula di base), e va lodati per questo.

Ma questo sforzo innovativo sarà sufficiente ad attirare i giocatori di lunga data? Direi di sì, dato che la qualità e il valore qui sono tra i migliori della serie, con qualche concetto fresco che ogni tanto sorprende. Ma se sei un giocatore di Rhythm di lunga data, aspettati solo di più dello stesso. Cosa che sono sicura che per molti sarà sufficiente.

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Quindi, parliamo del vecchio, e poi del nuovo.

Come è sempre stato così, la modalità principale "Play Solo" in Groove si divide in un buon numero di colonne o livelli, ognuno dei quali raccoglie una serie di quattro brani e un Remix finale che combina le loro meccaniche. La selezione delle canzoni/mini giochi offerti è molto buona, e mi è piaciuto come introducono i concetti diventando gradualmente più complicati.

La maggior parte dei giochi può essere controllata con un solo pulsante, il che dimostra come qualcosa di così semplice possa diventare una vera sfida a seconda della complessità o della sincopazione della traccia che devi seguire al ritmo. Inoltre, è il modo per eccellenza per imparare il ritmo: concentrarsi su un singolo battito.

Questa è sempre stata l'anima del franchise, e direi che i giochi a un solo pulsante qui sono a loro volta, incluso il ormai classico Slice N Dice Kitchen; Pop, non cadere; o Fruit Flex (e alcuni che oggi non possiamo elencare).

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Anche i Remix sono fantastici, anche se a me sembravano un po' meno energici rispetto ai vecchi. Di nuovo, non posso entrare nei dettagli, ma Remix 5 e 6, ad esempio, sono già leggendari secondo me.

C'è un po' di sapore da Coppa del Mondo in uno dei mini giochi meno stravaganti.

Quindi l'esperienza tradizionale di Rhythm Paradise è più che solida. Ora, per quanto riguarda le idee più recenti, molti giochi includono ora una combinazione di due pulsanti. Abbiamo già visto questo in passato, ma in questo gioco c'è un'enfasi aggiuntiva su questa tecnica "rivoluzionaria", ad esempio quando combini spazzatura e rotazione nell'altrettanto brillante Sweeper Star, saltando su un parabrezza in Wiper Bosses, o mentre controlli e calci la palla nel così stagionale Football Dreams (ci è piaciuto molto come la ragazza sogna ad alta voce qui).

E sebbene la maggior parte della difficoltà aggiuntiva derivi dalla combinazione di due pulsanti o da quanto siano oscuri/stretti i segnali di segnale, ho trovato freschezza nel concetto di A per Sforzo, un modo intelligente per collegare i pattern a 3, 4 e 5 battiti alla scrittura delle parole (per non parlare della sua presentazione bizzarra).

La premessa a 2 pulsanti viene poi riportata ed evoluta nella nuova modalità RPG chiamata Beatspell, dove devi premere combinazioni sul beat per completare le battute e colpire mostri o proteggerti. Anche se non è motivo di comprare il gioco, penso sia un'aggiunta interessante e un modo per affrontare il gioco con un ritmo diverso.

Pop, Don't Drop e A for Effort, tra i nostri preferiti.

Infine, se c'è qualcosa di altrettanto nuovo ma in modo più sostanzioso, è senza dubbio la modalità multiplayer. Prima potevi condividere le partite in singolo con altri, e il gioco Wii includeva una modalità cooperativa, ma questa sembra più una funzione completa. Ed è un sacco di divertimento e risate. Elencato nella modalità Gioca con gli amici, qui diventa davvero eccentrico e divertente se riunisci fino a quattro parenti e amici, con 10 giochi dedicati che si evolvono in livelli diversi. È davvero un punto di forza, perché rende Rhythm Paradise il gioco da festa alternativo perfetto per quest'estate: semplice, accessibile e originale.

Ed è proprio questo che rende speciale Rhythm Paradise: c'è solo un limite a quanto si può fare con la sua premessa se si mantiene il ritmo minimalista, eppure continua a trovare modi affascinanti di giocare, rimanendo così un franchise piuttosto unico nonostante i suoi concetti "sciocchi". Tutto ruota attorno all'umorismo, alla musica e alle curve che ti lancia per renderlo sempre più difficile.

La tracklist di Groove sembra ispirata e le canzoni giapponesi sono particolarmente buone, anche se mi aspetto critiche in alcuni paesi dove i testi localizzati facevano parte del fascino. Ma il gioco sembra divertente come sempre, con il suo cast pieno dei soliti sospetti (naturalmente rane, robot, alieni e qualche cipolla pelosa importata da WarioWare). Forse non è al massimo come il Megamix del 3DS con la sua selezione imbattibile e i bei vecchi controlli touch con stilo, ma è la migliore versione per i nuovi arrivati, offre più modi di giocare che mai e introduce la modalità multiplayer più coinvolgente finora. Fresco e ritmico, è uno dei giochi dell'estate e saluta la Switch con un colpo di forza.