Rob McElhenney è pronto a cambiare il suo nome in Rob Mac

In quella che può essere descritta solo come una mossa hollywoodiana, l'attore Rob McElhenney, noto per il suo ruolo inIt's Always Sunny in Philadelphia e anche per la sua comproprietà del clubChampionship Wrexham AFC insieme a Ryan Reynolds, ha annunciato l'intenzione di cambiare ufficialmente il suo nome.

La star è destinata a passare da Rob McElhenney a Rob Mac, apparentemente nel tentativo di rendere più facile per la gente pronunciare il suo secondo nome. Il cambio di nome è stato ufficialmente richiesto sotto forma di deposito al governo degli Stati Uniti, il che significa che nel prossimo futuro inizierai a vedere l'attore indicato come Rob Mac nei titoli di coda e simili.

A confermarlo è The Hollywood Reporter, che riporta anche che i figli dell'attore e sua moglie, la co-protagonista di IASIP Kaitlyn Olsen, "non ne sono molto contenti" in quanto "hanno quel cognome. E anche io, legalmente!"