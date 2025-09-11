Robert Kirkman rivela quando finirà il fumetto Battle Beast

HQ

Dal momento che la serie principale di fumetti Invincible è giunta al termine, molti si chiedono quale sarà il prossimo passo per l'universo, soprattutto perché c'è un progetto spin-off che ruota attorno a Battle Beast. Poiché il fumetto Battle Beast è in corso ed esplora la vita del personaggio guerriero dal periodo in cui appare per la prima volta nei fumetti principali Invincible, la domanda è diventata quanto tempo ancora possiamo aspettarci che i fumetti Battle Beast continuino a debuttare.

Il creatore Robert Kirkman ha parlato con Comicbook.com di questo, dove ha detto che ha in mente un punto finale definitivo perBattle Beast i fumetti, una fine che probabilmente è più vicina di quanto non sia più lontana.

"Battle Beast è una serie mensile regolare, e quando ci metteremo in pari con il suo ritorno a Invincible nella serie originale, il fumetto finirà. Non è una serie che abbiamo intenzione di fare per sempre, ma andrà avanti per un buon numero di numeri.

"È la storia di Thokk (alias Battle Beast) e quindi quando completerai l'intera corsa di Battle Beast, sarai in grado di tornare indietro e leggere Invincible e avere una migliore comprensione di Battle Beast e di ciò che lo fa funzionare. Penso che influenzerà quei problemi di Invincible in alcuni modi davvero interessanti e interessanti".

Quindi, in effetti, aspettatevi che la serie Battle Beast finisca presto e non duri quasi quanto la serie principale che Prime Video è ancora in fase di adattamento.