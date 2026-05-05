Rockstar e Take-Two considererebbero Grand Theft Auto VI un disastro se vendesse 10 milioni di copie

HQ

Grand Theft Auto VI potrebbe essere semplicemente il gioco più atteso che abbiamo mai visto e vedremo mai. L'entusiasmo è alto, ma c'è anche molta ansia, soprattutto dal lato degli sviluppatori di Rockstar e dall'editore di Take-Two. Nessuno ignora quanto in gioco sia in gioco, e il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha detto che le aspettative sono "terrificanti" anche se si trova un po' lontano dalla prima linea.

"Penso che qui il nostro obiettivo sia offrire ai consumatori qualcosa che non è mai stato vissuto prima. Stare a bordo campo ma abbastanza vicino alla fronte è davvero, molto emozionante. E terrificante. Perché le aspettative sono così alte," ha detto Zelnick a Bloomberg in una recente intervista.

Considerando che alcuni analisti stimano che Grand Theft Auto VI venderà 25 milioni di copie nel primo giorno, Zelnick e soci ritiene che vendere 10 milioni di copie per il gioco sarebbe un disastro totale. 10 milioni di copie è una cifra che la maggior parte dei concorrenti di Grand Theft Auto VI sarebbe felicissima. Alcuni titoli recenti ad alto budget hanno trovato un enorme successo vendendo circa 5 milioni di copie, come Kingdom Come: Deliverance II e Crimson Desert. Non GTA.

"I costi di sviluppo sono aumentati sempre di più. E puntiamo davvero a offrire l'intrattenimento della più alta qualità al mondo. E questo è costoso. E l'influenza dell'IA non si riporta a nulla. Non abbiamo ancora visto quei costi diminuire. Forse lo faremo. Forse non lo faremo," spiegò Zelnick. Ha anche detto che il modo in cui Rockstar crea i giochi è molto specifico, poiché offrono un'esperienza che nessun altro fa. "È un gioco ad alto rischio solo per i grandi, e per me va bene," ha detto.

Il mondo potrebbe aspettarsi che Grand Theft Auto VI sia un grande successo, ma Zelnick non conterà i suoi polli prima che si schiuda: "Non rivendichiamo mai il successo prima che avvenga. Abbiamo i team creativi più straordinari. Non solo li incoraggiamo a perseguire le loro passioni, ma insistiamo che lo facciano. Cerchiamo di offrire loro risorse umane finanziarie e creative illimitate e poi mirano a garantire la perfezione."

Tuttavia, sembra che Grand Theft Auto VI sarà un lancio da ricordare se dovesse rispettare la data del 19 novembre 2026.