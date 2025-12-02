HQ

Proprio come il nostro unico satellite naturale orbita attorno a noi, i nostri pensieri spesso ruotano attorno alla luna quando il misterioso ha bisogno di una spiegazione. È stato collegato alla follia e ai lupi mannari, e nella narrativa il suo lato oscuro ha dato origine a uno dei migliori album degli anni '70 e a idee immaginative di basi naziste nascoste. Quindi, non è solo la luna ad essere attratta da noi, ma anche noi siamo attratti da essa. Sembra riconoscibile perché ci è così vicino, ma può comunque contenere misteri che superano la nostra immaginazione più sfrenata.

Anche il britannico Lunar Software è stato chiaramente colpito dalla follia lunare. Hanno annunciato il loro titolo di debutto nel 2012 e, dopo quello che può essere descritto solo come un periodo di sviluppo insolitamente lungo pieno di sfide, Routine ora è pronto a entrare sotto i riflettori.

Routine si basa su due idee centrali. Il primo è il retrofuturismo, che prende spunto dagli anni '80, con i suoi computer macchinosi che lo posizionano vicino a Alien nella sua espressione. La seconda idea è concentrarsi sul fisico e sul tattile. Tutte le interfacce sono nel mondo di gioco, rappresentate dal tuo scanner C.A.T., che può accedere ai terminali e essere usato per salvare la partita e controllare i tuoi obiettivi. Puoi vedere le tue membra, guardarti dietro gli angoli, stare sulle punte dei piedi, sdraiarti completamente e, quando corri, lo schermo trema violentemente mentre il respiro diventa pesante.

Accedere allo scanner e passare da un modulo all'altro con funzioni diverse è un po' noioso, ma per il resto l'approccio funziona bene, anche se non posso fare a meno di pensare che avrebbe funzionato molto meglio in VR.

Un altro concetto indissolubilmente legato a Routine è, naturalmente, la luna e i segreti che può contenere. All'inizio del gioco, arrivi a una sorta di base lunare ricreativa, dove diventa rapidamente chiaro che qualcosa è andato completamente storto. Le stanze e i corridoi abbandonati sono disseminati di oggetti personali, i cavi elettrici sono stati strappati dai muri e, in diversi punti, qualcosa che al massimo è zuppa di pomodoro e nel peggiore del sangue è attaccato alle pareti. È un punto di partenza familiare, troppo familiare in effetti, maLunar Software merita elogi per la velocità con cui svelano gli strati di mistero. Scopri rapidamente che qualcosa ha causato un comportamento ostile ai robot di sicurezza, e quando scopri il motivo un'ora dopo, sorgono nuove domande. L'equilibrio tra mantenere il mistero senza far aspettare troppo il giocatore non è affatto facile, ma Routine ci riesce davvero. Non è che la storia sia particolarmente sorprendente, e i temi del pericolo di cedere il controllo alle macchine e di come siamo sia spaventati che attratti dall'ignoto sono stati esplorati innumerevoli volte nella fantascienza e nell'horror. Ma anche se ciò che dice Lunar Software non è particolarmente originale, riescono a essere eloquenti mentre lo fanno.

Come detto, Routine è stato annunciato nel 2012, un'epoca in cui l'horror "corri e nasconde" era di moda. E meccanicamente, Routine sembra molto un prodotto di quel periodo. Metodicamente, esplori la base lunare risolvendo enigmi che possono avvicinarti alla risoluzione del mistero. Tuttavia, non hai pace e tranquillità per svolgere il lavoro. I robot sopra citati pattugliano i corridoi e non fanno domande prima di attaccare. All'inizio possono farti rizzare un po' i capelli, ma dato che non sono né intelligenti né veloci e possono persino essere disabilitati usando la funzione di cortocircuito del tuo C.A.T., non ci vuole molto prima che perdano la capacità di spaventarti.

Quindi, è un regalo per Routine che un'altra minaccia venga introdotta circa a metà partita. Non rivelerò esattamente di cosa sia, ma supera sicuramente i robot in termini di effetto paura. E in più, è più veloce di te! D'altra parte, è un po' frustrante che, mentre i robot devono prenderti due volte prima che tu finisca, basta un solo ballo con il nostro misterioso amico, che porta a un grado maggiore di tentativi ed errori. Non è mai la cosa più interessante, tuttavia può anche essere rallentata usando un altro modulo sul tuo C.A.T, che è sicuramente una circostanza attenuante.

Riflettiamoci un attimo su questo strumento utile. Troverai continuamente nuovi moduli per il tuo scanner e risolverai molti enigmi del gioco con il loro aiuto. Il primo modulo può cortocircuitare i circuiti, mentre il modulo Ultraview, come suggerisce il nome, è una sorta di luce ultravioletta che puoi usare per spiare i codici sui tastieri osservando le impronte digitali o, in un eccellente enigma, decodificare simboli nei punti che trovi usando una serie di foto Polaroid. In generale, gli enigmi del gioco sono tra i suoi punti di forza, poiché spesso richiedono di cercare conoscenza nei documenti sparsi e usarla in modo pratico, come quando si crea un fluido di decontaminazione in laboratorio e si deve leggere quali componenti possono funzionare insieme. Con poche eccezioni, sembrano naturali rispetto ai progressi necessari per la tua missione, il che aumenta l'immersione che, in molti modi, è la ragione d'essere di Routine. Tuttavia, è deludente che la fisicità mostrata nel controllo del tuo personaggio e nel modo in cui affronti l'interfaccia non si trovi negli enigmi del gioco. Si tratta quasi sempre di interagire con gli schermi, mentre la fisica non entra mai in gioco.

Questo rende Routine un po' limitato, e questa sensazione è ancora rafforzata dalle precedenti sequenze del gatto e del topo contro i nemici. Schivi usando nascondigli rudimentali e poi li abbatti con un colpo e corri per salvarti. Sembra l'inizio degli anni 2010, in un modo noioso. E poi il concetto di risolvere enigmi a rischio di essere scoperti dovrebbe essere abbandonato. Non è intenso, solo fastidioso.

Almeno le sequenze di solito non sono particolarmente difficili, quindi non c'è frustrazione, ma presto dovremo andare avanti e rendere questo tipo di gameplay più coinvolgente, ad esempio dando al giocatore più strumenti tattici per creare opportunità di superare il nemico. E poi, naturalmente, un'IA più astuta. Forse Alien: Isolation 2 può mostrare la strada?

Dove Routine ha i suoi alti e bassi meccanicamente, Lunar Software centra nel segno in termini di atmosfera. La base lunare retro-futuristica emana vita, e ogni momento e spazio ha un livello di dettaglio incredibilmente alto che valorizza davvero la location. Tutto è tenuto insieme da un filo, e le luci lampeggianti e i pannelli elettrici esposti indicano che anche questo è in prestito. L'atmosfera realizzata aiuta anche a valorizzare gli elementi più deboli del gioco. Come ho detto, ho trovato gli scontri con i nemici spesso deludenti, ma la costruzione era quasi sempre intensamente emozionante.

In questo senso, alla fine mi è piaciuto parecchio Routine. Ammetto che riesco a trovare qualcosa di cui lamentarmi in tutti gli elementi meccanici, che siano gli incontri rudimentali con i nemici o la mancanza di fisicità. E né la scelta dell'ambientazione né i temi sono particolarmente originali. D'altra parte, è un viaggio incredibilmente atmosferico, in cui ogni stanza sembra importante per il tuo progresso, avvicinandoti lentamente ma inesorabilmente sempre di più alla follia, ma forse anche alla verità. Routine forse non scrive un nuovo capitolo nella storia dell'horror, ma racconta i vecchi in modo elegante.