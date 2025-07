Rumor: Aspettatevi un Nintendo Direct dopo l'uscita di Donkey Kong Bananza

HQ

Ci sono state molte voci secondo cui Nintendo organizzerà un evento Direct questo mese, ma ora siamo a metà strada e finora non ne abbiamo sentito parlare. Ora, tuttavia, l'insider e leaker NateTheHate, spesso affidabile, afferma che è ancora in onda per luglio, ma solo dopo che Donkey Kong Bananza è stato lanciato.

Uscirà il 17 luglio, e quindi mancano appena due settimane a questo presunto Nintendo Direct prima che sia ufficialmente agosto. Quello che vedremo in quel momento è un'ipotesi di chiunque, ma Metroid Prime 4: Beyond sembra un'ipotesi ragionevole, e forse è il momento di dirci di più sul futuro di Mario Kart World?