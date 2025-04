Rumor: Cyberpunk 2077 si sta dirigendo verso Switch 2?

HQ

Oggi alle 15:00 è finalmente il momento per Nintendo di sollevare il coperchio su Switch 2 e mostrare di cosa è capace il dispositivo, dove ci aspettiamo di vedere di tutto, dalle prestazioni e dal prezzo alla premiere. E i giochi, ovviamente.

Le voci includono un remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion, Halo: The Master Chief Collection e una versione aggiornata di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ma forse dovremmo anche aggiungere Cyberpunk 2077 ? Per lo meno, l'insider eXtas1s, spesso piuttosto accurato, suggerisce che qualcosa di Cyberpunk 2077 -related sta per andare giù, e rifiuta l'idea che si tratti di un'aggiunta di Game Pass.

Certo, potrebbe trattarsi di una nuova espansione, delle prime informazioni sul sequel o di tutt'altro, ma la tempistica è un po' sospetta, non credete? In ogni caso, lo sapremo tra poche ore.