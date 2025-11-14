Rumor: Guerrilla Games sta lavorando a un'altra avventura di Horizon

HQ

Ieri, abbiamo riportato i piani di Sony e NCsoft di rilasciare un gioco di ruolo online basato sull'universo di Horizon, chiamato Horizon Steel Frontiers. Alcune reazioni comuni sono state che era molto impressionante, mentre altri hanno detto che avrebbero preferito un gioco per giocatore singolo. Altri ancora ritenevano che fosse già una serie abusata dopo cinque uscite tra il 2022 e il 2024, e alcuni erano sorpresi che la serie di Sony non sarebbe arrivata su PlayStation.

Indipendentemente dal campo con cui ci si identifica maggiormente, una fonte molto credibile ora dice che c'è ancora più Horizon in cantiere. Stiamo parlando del giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che tramite Bluesky ha ora rivelato che anche la stessa Guerrilla sta lavorando ad un nuovo titolo Horizon che non ha nulla a che vedere con Horizon Steel Frontiers.

A quanto pare si tratta anche di un gioco multiplayer, ma non si sa quando lo vedremo. Schreier è una delle voci più affidabili che abbiamo nel settore, quindi è molto probabile che sappia di cosa sta parlando, anche se nulla è stato confermato ufficialmente.

Pertanto, c'è la possibilità che possiamo aspettarci il lancio di due giochi multiplayer Horizon il prossimo anno, a condizione che Guerrilla abbia fatto progressi sufficienti sul suo progetto, anche se è più probabile che arrivi nel 2027 o sulla prossima console PlayStation.

C'era un titolo multiplayer Horizon di Guerrilla in cima alla tua lista dei desideri?