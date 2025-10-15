Rumor: Il remake del primo Halo "avrà meccaniche di gioco moderne e di sprint"

HQ

Ci sono state numerose voci secondo cui Halo Studios sta attualmente lavorando a un remake di Halo: Combat Evolved, che dovrebbe essere presentato in anteprima giusto in tempo per il 25° anniversario della serie nel novembre 2026. Non sappiamo se questo sia il caso, ma possiamo confermare che le voci sono così abbondanti e provengono da fonti affidabili, e che gli stessi Halo Studios hanno lasciato intendere che è così, quindi non sembra particolarmente irragionevole.

Ma come ci si sentirà a tornare a Combat Evolved dopo tutti i cambiamenti che abbiamo visto nella serie nel corso degli anni? Non aveva nemmeno caratteristiche di base come lo sprint o lo scivolamento, la capacità di sollevarsi su sporgenze, mirini verso il basso, rampini e simili. Era un gioco abbastanza lento, di natura molto spoglio.

L'apprezzato account di X Halo Leaks (che ha rivelato molte cose in passato) ci dà ora la risposta a questa domanda, e si scopre che la transizione sembra essere molto semplice, quasi impercettibile. L'account scrive che "il remake di Halo CE avrà meccaniche di gioco moderne e di sprint" e il suo gameplay sarà basato sulla parte multiplayer del prossimo Halo, che potrebbe essere Halo 7.

Non si tratta di un semplice restyling e sappiamo già che Halo Studios utilizzerà Unreal Engine 5 per i suoi titoli in futuro. Halo Leaks spiega che si tratta semplicemente di "un remake completo simile ai remake di Resident Evil".

Naturalmente, questa non è una conferma in alcun modo, ma Halo Leaks ha avuto ragione molte volte in passato. Supponendo che questo sia vero, suona bene o il remake avrebbe dovuto mantenere il gameplay dell'originale?