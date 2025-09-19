Rumor: l'amato personaggio di Resident Evil apparirà in Requiem

HQ

Capcom commette raramente errori e ha sempre la sua community a bordo quando mostra cose nuove. Resident Evil Requiem non ha fatto eccezione, e quello che abbiamo visto finora sembra incredibilmente promettente.

Ma ora, uno degli addetti ai lavori più importanti di Capcom su Internet, Dusk Golem (tramite Resetera), dice che sta per migliorare ulteriormente. Afferma di avere informazioni affidabili sul fatto che il preferito dai fan Leon S. Kennedy apparirà nel gioco e che questa sarà una versione più "robusta" del personaggio di quanto abbiamo visto prima, con un annuncio in arrivo la prossima settimana.

Questo ha fatto sì che Leon diventasse di tendenza sui social media e, a giudicare dai commenti, è qualcosa che le persone speravano davvero. La prossima settimana segna sia il Tokyo Game Show che un evento Xbox, e diverse fonti affermano che Sony trasmetterà anche uno streaming, quindi ci saranno molte opportunità per mostrare Mr. S. Kennedy... supponendo che Dusk Golem abbia ragione - e spesso lo è, ma non sempre.