Rumor: Tartarughe Ninja e SpongeBob sono piloti ospiti in Sonic Racing: Crossworlds

Non è solo Mario Kart World che gli appassionati di kart digitali stanno aspettando in questo momento, poiché abbiamo anche Sonic Racing: Crossworlds da attendere con impazienza entro la fine dell'anno. Qui, Sonic e i suoi numerosi amici (e nemici) si metteranno al volante per competere in gare feroci in ambientazioni classiche.

Ma forse avranno un po' più di compagnia. L'insider p0wyful ha precedentemente fatto trapelare immagini dal gioco e ora afferma che sia Teenage Mutant Ninja Turtles che SpongeBob faranno apparizioni come ospiti in Sonic Racing: Crossworlds. Dato che entrambi sono di proprietà della Paramount, che realizza gli acclamati film di Sonic insieme a Sega, questo non sembra affatto irragionevole.

Le apparizioni come ospite sono al giorno d'oggi estremamente comuni in tutti i tipi di giochi con anche la minima componente di servizio live, e anche altri titoli della serie hanno avuto apparizioni come ospiti, come Banjo-Kazooie in Sonic & Sega All-Stars Racing e il pilota Nascar Danica Patrick e l'icona Disney Ralph Spaccatutto in Sonic & All-Stars Racing Transformed.

Dato che il leaker ha già avuto ragione, che Sonic Racing: Crossworlds riguarda la guida tra mondi diversi tramite portali e la logica di Sega che prende in prestito i marchi da Paramount, questo potrebbe benissimo rivelarsi vero, ma per ora è ovviamente solo una voce non confermata.

Detto questo... cosa ne pensi dell'idea di fare kart con le Tartarughe e correre su una pista basata su Bikini Bottom nel prossimo gioco di corse di Sonic?