Rumor: The è un titolo Halo ispirato a Fortnite in fase di sviluppo

HQ

Negli ultimi giorni, ci sono state segnalazioni secondo cui Halo Studios farà ampio uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo del suo prossimo gioco, un titolo che molti credono sia un remake di Unreal Engine 5 di Halo: Combat Evolved.

La fonte dietro le voci è l'insider di Halo Rebs Gaming, solitamente molto credibile, che ora ne ha abbastanza delle voci e scrive che "molte persone stanno interpretando erroneamente ciò che ho riportato come se confermasse direttamente che l'IA viene utilizzata in tutti i modi sbagliati e Halo è condannato. NON l'ho segnalato".

Un'altra persona con una comprovata conoscenza di Microsoft è l'editor di Windows Central Jez Corden, che è d'accordo con l'affermazione di Rebs Gaming e aggiunge:

"Halo non utilizza l'intelligenza artificiale generativa nei suoi asset di sviluppo del gioco, ecc. per il suo prossimo gioco. Microsoft non ha alcun mandato per gli studi di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per i giochi".

Tuttavia, il fatto è che Halo Studios sta apparentemente lavorando non solo a un gioco di Halo, ma a due. Questo secondo il già citato Rebs Gaming (grazie Gamespot), il quale afferma che oltre al remake di cui sopra, stanno sviluppando anche "un gioco multiplayer di aggiornamento a lungo termine live-service", che a quanto pare assomiglia a un altro titolo molto grande del genere: "La sua componente live-service è come Fortnite".

Il 24 ottobre, questo venerdì, Halo Studios rivelerà il futuro di Halo. Speriamo di vedere almeno uno di questi due progetti, e forse qualcos'altro di utile. Ma mentre aspettiamo questo, ricordate che si tratta di informazioni non confermate che dovrebbero, ovviamente, essere prese con le solite pinze.