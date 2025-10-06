news
Red Dead Redemption 2
Rumor: un noto insider afferma che la versione Switch 2 di Red Dead Redemption 2 esiste ancora
Detto questo, pensiamo decisamente che sia giunto il momento per Rockstar di annunciarlo in modo da poter smettere di speculare.
HQ
Ci sono tonnellate di autoproclamati addetti ai lavori che condividono le loro opinioni online, ma solo pochi di loro rivelano informazioni accurate su base regolare. Una di queste persone è NateTheHate.
Ecco perché è interessante che ora stia confermando che la nuova versione di Red Dead Redemption 2 di cui si vocifera da tempo è ancora in viaggio sia su Switch 2 che sul duo PlayStation 5/Xbox Series S/X. Scrive che queste versioni "esistono", ma aggiunge di non avere "alcun aggiornamento sui tempi di rilascio".
In pratica, non ci resta che aspettare e vedere. Ma considerando tutte le persone più o meno note che hanno detto la stessa cosa prima, sembra che dopo tutto ci sia qualcosa che sta succedendo.