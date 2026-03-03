Rumour: L'ambientazione a sorpresa di The Witcher 3 ci riporta verso Velen

HQ

Da un po' di tempo sentiamo parlare di una possibile espansione per The Witcher 3: Wild Hunt, che apparentemente potrebbe collegarsi alla storia del prossimo The Witcher 4. Inizialmente, le voci suggerivano che l'espansione si svolgesse a Zerrikania, ma una nuova informazione apparentemente interna ci avrebbe portato a viaggiare in un luogo molto vicino a uno degli ambienti principali del gioco.

Come ha riportato Eurogamer, l'ex giornalista sportivo polacco UV o grach ha detto su YouTube che l'espansione sarebbe ambientata da qualche parte molto vicino a Velen, ma non all'interno della regione stessa. Ancora una volta, non c'è stata conferma ufficiale di questa espansione, quindi è meglio prendere qualsiasi informazione potenziale con le pinze.

Tuttavia, con così tante voci che stanno spuntando su un ultimo contenuto per The Witcher 3: Wild Hunt, è difficile non pensare che qualcosa stia arrivando. Lo sapremo con certezza solo quando CD Projekt Red sarà pronto a svelare questa espansione.