Sali sul ring con Assassin's Creed Shadows attrezzatura athleisure di Venum

HQ

Stai cercando di mostrare il tuo interesse e il tuo amore per Assassin's Creed e la recente avventura giapponese Shadows la prossima volta che fai un salto in palestra? Se è così, Ubisoft e Venum hanno la collaborazione che fa per te.

Il gigante dei videogiochi e l'azienda di athleisure hanno collaborato per una gamma di abbigliamento a tema activewear. Comprende attrezzatura da boxe (guantoni e pantaloncini), articoli da judo (come una vestaglia completa da gi), oltre a varie opzioni di tute da ginnastica e joggers, scarpe da ginnastica, canottiere, felpe con cappuccio e persino magliette.

Il set è una delle collaborazioni di videogiochi più radicate che vedrai e in realtà ha alcuni oggetti che probabilmente non ti dispiacerebbe indossare mentre sei in giro. E in genere sono tutti disponibili anche in colori radicati, come nero, bianco, sabbia, rosso e persino alcune opzioni dorate.

Puoi accaparrarti alcune delle opzioni più economiche per un minimo di £ 40 / € 40, ma le alternative più costose faranno salire il tuo conto fino a £ 120 / € 120. Dai un'occhiata alla collezione completa qui.

Annuncio pubblicitario: