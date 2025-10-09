LIVE
HQ
logo hd live | 2XKO
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      lifestyle
      Assassin's Creed Shadows

      Sali sul ring con Assassin's Creed Shadows attrezzatura athleisure di Venum

      Ci sono magliette, pantaloncini da boxe e guantoni, un gi completo e altro ancora.

      HQ

      Stai cercando di mostrare il tuo interesse e il tuo amore per Assassin's Creed e la recente avventura giapponese Shadows la prossima volta che fai un salto in palestra? Se è così, Ubisoft e Venum hanno la collaborazione che fa per te.

      Il gigante dei videogiochi e l'azienda di athleisure hanno collaborato per una gamma di abbigliamento a tema activewear. Comprende attrezzatura da boxe (guantoni e pantaloncini), articoli da judo (come una vestaglia completa da gi), oltre a varie opzioni di tute da ginnastica e joggers, scarpe da ginnastica, canottiere, felpe con cappuccio e persino magliette.

      Il set è una delle collaborazioni di videogiochi più radicate che vedrai e in realtà ha alcuni oggetti che probabilmente non ti dispiacerebbe indossare mentre sei in giro. E in genere sono tutti disponibili anche in colori radicati, come nero, bianco, sabbia, rosso e persino alcune opzioni dorate.

      Puoi accaparrarti alcune delle opzioni più economiche per un minimo di £ 40 / € 40, ma le alternative più costose faranno salire il tuo conto fino a £ 120 / € 120. Dai un'occhiata alla collezione completa qui.

      Annuncio pubblicitario:
      Assassin's Creed Shadows

      Testi correlati

      0
      Assassin's Creed Shadows Score

      Assassin's Creed Shadows

      RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

      Ubisoft offre un'esperienza di Assassin's Creed che è forse l'esempio più calzante della serie da anni, anche se non priva di difetti.



      Caricamento del prossimo contenuto