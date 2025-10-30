Se l'intelligenza artificiale cercasse di creare un nuovo Grand Theft Auto, non farebbe "nulla di buono", afferma il CEO di Take-Two

HQ

Mentre l'intelligenza artificiale cerca di invadere tutte le forme d'arte, ci sono una quantità enorme di opinioni sul fatto che salverà il gioco o lo condannerà. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two e uno dei pochi uomini che parla di Grand Theft Auto VI che l'ha effettivamente visto, non sembra ancora convinto dall'IA.

Parlando con la CNBC, quando gli è stato chiesto se l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per creare un altro Grand Theft Auto, Zelnick ha detto che la tecnologia non farebbe nulla di buono. "Diciamo che non ci sono vincoli [sull'IA]. Potremmo premere un pulsante domani e creare un equivalente del piano di marketing di Grand Theft Auto?" ha detto. "La risposta è no. A, non puoi ancora farlo, e B, sono dell'idea che non ti ritroveresti con nulla di molto buono. Finisci con qualcosa di piuttosto derivativo".

Il punto di Zelnick è che l'intelligenza artificiale è "retrospettiva" e quindi non può creare nulla che sembri completamente nuovo perché funziona su modelli predittivi. "Ci sono molte, molte, molte cose nella vita che sono prevedibili sulla base dei dati", ha detto. "Tutto ciò che coinvolge il calcolo dei dati a ritroso, è davvero utile per questo e questo vale per molte cose. Quello che facciamo a Take-Two, tutto ciò che non è collegato a questo, sarà davvero, davvero pessimo".

Take-Two ha dato a Rockstar un sacco di tempo per lavorare su Grand Theft Auto VI e renderlo qualcosa che si spera ci lascerà a bocca aperta ogni volta che uscirà. Quel controllo creativo, nella mente di Zelnick, sembra offrire qualcosa che l'intelligenza artificiale non può mai offrire.

Sei d'accordo con le opinioni di Zelnick sull'intelligenza artificiale?