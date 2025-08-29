Secondo quanto riferito, la Paramount sta guardando Call of Duty diritti cinematografici

HQ

Gli adattamenti cinematografici basati sui videogiochi sono più caldi che mai e, secondo nuove indiscrezioni, la Paramount sta ora cercando di assicurarsi i diritti di Call of Duty. Secondo quanto riferito, il progetto è classificato internamente come "priorità assoluta" per lo studio, che sembra ansioso di trasferire la polvere da sparo digitale sul grande schermo.

Le reazioni online, tuttavia, non sono state particolarmente gentili. Dopo che i fan hanno sentito parlare dei piani della Paramount, le critiche si sono riversate, con molti che si sono chiesti – giustamente – se il mondo avesse davvero bisogno diCall of Duty un film in questo momento. Alcuni addirittura tracciano parallelismi con il film Borderlands dell'anno scorso, accolto male.

Dopotutto, abbiamo già avuto decenni di film di guerra che funzionano altrettanto bene di "Call of Duty nelle sale". Allo stesso tempo, potrebbe esserci un potenziale percorso in avanti attraverso Modern Warfare, che è già noto per il suo approccio cinematografico. In alternativa, la Paramount potrebbe provare a creare una storia completamente nuova sulla stessa falsariga.

Eppure, lo scetticismo domina la discussione, e l'idea di un altro "generico film di guerra" non sembra entusiasmare nessuno. Cosa ne pensi: un film sarebbe unCall of Duty 'idea brillante o disastrosa?