Sega afferma che i grandi giochi non si sono tradotti in grandi cifre di vendita

Sappiamo tutti che Sega realizza giochi eccellenti, e gli ultimi anni sono stati incredibili sotto questo aspetto. Solo l'anno scorso è stato rivelato che l'ex produttore giapponese di console era l'editore più quotato di Meta Critics nel 2024, e ci sono tutte le ragioni per credere che continueranno a fare bene nel 2025 grazie a successi come Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Shinobi: Art of Vengeance, Two Point Museum e Sonic Racing: Crossworlds.

Ma... nonostante l'amore dei media per i titoli Sega, molti giocatori sono stati più titubanti, e gli alti ascolti non sono stati eguagliati da vendite altrettanto elevate. PC Gamer ora riporta che Sega è quindi pronta a testare una nuova strategia per far provare più persone ai prodotti Sega. In un nuovo rapporto finanziario, il capo di Sega Sammy Haruki Satomi scrive quanto segue nella sezione Q&A:

"Sebbene i costi di sviluppo per titolo per i nostri titoli principali siano inferiori rispetto ai cosiddetti titoli AAA nel settore, riconosciamo che il nostro punto di forza risiede nel riconoscimento relativamente alto che riceviamo per la qualità. D'altra parte, riconosciamo anche che valutazioni così elevate non si sono ancora tradotte in un ulteriore aumento delle vendite unitari."

Sega ritiene che la soluzione al problema siano giochi ancora migliori, ma anche un maggiore focus su diversi tipi di marketing. Spiegano la loro strategia per il futuro:

"Pur continuando a affinare le nostre capacità di sviluppo—la fonte della nostra forza—crediamo che ci sia ancora un margine significativo di miglioramento e potenziale di guadagno nel nostro 'potere di vendita', in particolare nei nostri meccanismi di marketing e vendita. Come spiegato in precedenza, stiamo attualmente attraversando riforme in questo ambito per realizzare un aumento delle vendite."

Detto ciò, non è tutto pessimista. Anche se i giochi Sega meritano più giocatori, vendono comunque abbastanza bene, e Sega menziona anche che i ricavi di tutte le attività di Sonic, come i film, stanno generando profitti record per loro.