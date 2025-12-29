Sega "sorprenderà tutti" con Sonic Racing: Crossworlds nel 2026

HQ

Pochi potrebbero contestare il fatto che Sega abbia fatto un ottimo lavoro con Sonic Racing: Crossworlds, che era già piuttosto enorme quando è stato rilasciato e da allora è stato rapidamente espanso. Sembra essere stato particolarmente popolare su PC, PlayStation e Xbox, che da tempo mancavano di un nuovo gioco di kart sontuoso e divertente.

L'idea è che Sega pubblichi le proprie apparizioni ospiti (come Hatsune Miku, Ichiban Kasuga e Nights, complete di auto accompagnate) come DLC gratuiti, mentre le apparizioni ospiti di altre IP (come Minecraft, SpongeBob e Pac-Man, complete di auto e nuovi circuiti) sono incluse nel Season Pass o acquistate separatamente.

Questo ha portato a un gioco davvero ricco, ma a quanto pare Sega è appena iniziata. In un'intervista a Famitsu, il suo direttore di gioco Ken Kobayakawa afferma che il 2026 sarà un anno di tante sorprese e di un focus sul divertimento del gaming (tradotto da Stealth):

"Abbiamo pubblicato Sonic Racing CrossWorlds a settembre 2025. Grazie in parte ai oltre 30 anni di esperienza nei giochi di corse accumulati dai tempi di Sega Rally, il gioco è stato ben accolto dai giocatori di tutto il mondo.

Abbiamo intenzione di continuare a fornire servizio per tutta la stagione del 2026, ma abbiamo anche preparato molte più sorprese straordinarie rispetto al lancio. Il nostro obiettivo è rendere quest'anno un anno in cui sorprenderemo tutti, incentrato sul 'divertimento dei giochi' che ci si aspetterebbe da un team con radici arcade!"

Qui in redazione, incrociamo le dita per avere più brani in particolare, ma anche personaggi come Alex Kidd, Ryo Hazuko e Ultra - oltre a apparizioni a sorpresa (non è ora che Mario vada a trovare Sonic, e perché non Master Chief?).