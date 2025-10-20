Sembra che Lana Del Rey sia dietro il tema di 007 First Light

HQ

Anche se ci mette nei panni di Bond che deve guadagnarsi il suo rango e la sua reputazione tra le migliori spie della Gran Bretagna,007 First Light è un'esperienza alla James Bond. Ciò significa che ha bisogno di un tema, e sembra che potremmo aver scoperto chi c'è dietro.

Secondo il subreddit dei fan di Lana Del Rey, l'artista ha registrato una nuova canzone intitolata First Light con l'American Society of Composers, Authors and Publishers. Certo, potrebbe essere solo una coincidenza che Lana Del Rey abbia una canzone in uscita con lo stesso nome del gioco, ma se apriamo un po' di più il sipario, scopriremo che l'artista e Bond hanno una certa storia.

Lana Del Rey ha scritto una canzone per Spectre che non è stata scelta per essere il tema del film. Alla fine ha pubblicato la canzone, intitolata 24, in seguito, rivelando che invece è stata scelta Writing on the Wall di Sam Smith.

Questo indica più che altro che First Light di Lana Del Rey ha qualcosa a che fare con il gioco, ma ancora una volta poiché nulla è stato confermato ufficialmente, è possibile che si tratti solo di una grande coincidenza. Del Rey ha un album in uscita a breve, dopotutto.