Server privati Minecraft confrontati con il "mercato nero" da parte del rappresentante dell'Entertainment Software Association

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L'Entertainment Software Association o ESA rappresenta gli interessi degli editori e dell'industria del gaming negli USA, o almeno dei grandi funzionari con i fondi disponibili per pagare i rappresentanti in tribunale. Recentemente, un rappresentante dell'ESA ha scatenato una serie di controversie con l'audace affermazione che i server ospitati privatamente fossero illegali e come un mercato nero per i videogiochi.

Questo argomento è stato presentato durante un'audizione del senato statale in California (grazie per il posto, TheGamer), dove il movimento Stop Killing Games sta cercando di far approvare una legge chiamata Protect Our Games. Stop Killing Games vuole vedere la fine dei giochi che vengono tolti offline e resi ingiocabili una volta terminato il supporto ufficiale. Uno dei modi in cui una community può mantenere un gioco oltre il supporto ufficiale è attraverso server privati.

Jennifer Gibbons, vicepresidente dell'ESA per gli affari del governo statale, ritiene che sarebbe una cosa terribile. "Sono illegali," Gibbons ha detto quando l'idea dei server privati di Minecraft è stata sollevata durante l'audizione al Senato.

"Non sono in alcun modo affiliati a Microsoft. Microsoft, per Minecraft, ha ricevuto molte critiche a causa di quei server comunitari che non utilizzano gli stessi standard di sicurezza che Microsoft applica ai loro server Minecraft."

Gibbons ha anche concordato quando gli è stato chiesto se i server privati fossero come un "mercato nero" per i videogiochi, dicendo: "In effetti, lo consideriamo pirateria." Questo non cambia il fatto che Minecraft ha probabilmente incoraggiato i server privati fin dal lancio del gioco, dato che tutto ciò che serve per ospitarne uno è disponibile sul sito web del gioco. Non siamo sicuri della solidità dell'argomento "illegale", ma l'idea di odiare così tanto i server privati mi fa pensare a quell'immagine del tipo che si arrabbia in modo irragionevolmente con il ragazzo con il cappello a elica. Il disegno di legge non è stato approvato, comunque, ma ha la possibilità di riprovare più avanti.