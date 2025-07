Shadow of the Colossus director: "L'era delle meccaniche di gioco è finita"

HQ

Shadow of the Colossus Il direttore di The Last Guardian, Fumito Ueda, crede che stiamo vivendo in un'epoca in cui non abbiamo bisogno di nuove meccaniche in ogni singolo gioco a cui giochiamo al giorno d'oggi. Invece, Ueda crede che vedremo più giochi migliorare rispetto a ciò che già esiste.

Parlando con DenfaminicoGamer, Ueda ha parlato della sua reazione all'ultimo gioco del creatore di Katamari, Keita Takahashi. "Probabilmente stavo pensando, 'l'era delle meccaniche di gioco è finita'", ha detto. "Mi chiedo se non siamo più nell'era in cui abbiamo bisogno di fornire nuovi dispositivi o nuove meccaniche di gioco ogni singolo gioco".

"Lo dice dai tempi di Journey", ha aggiunto Takahashi. Ueda ha proseguito dicendo: "Anche se le meccaniche non sono nuove, ci si può concentrare sulla sensazione e sull'arte. Che ti piaccia o no, è meglio affinare le meccaniche esistenti".

Ueda sta attualmente lavorando a un gioco intitolato Project Robot, che rimane avvolto nel mistero. È stato rivelato l'anno scorso, ma a parte un breve teaser, non abbiamo davvero informazioni tangibili su di esso. Dalle parole di Ueda, però, forse non dovremmo aspettarci che reinventi completamente la ruota.