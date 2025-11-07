Shigeru Miyamoto dice che è possibile che nessun gioco Nintendo batterà mai Mario Kart nelle vendite

HQ

A nessuno è sfuggito che Mario Kart World sta andandoMario Kart 8 Deluxe a ruba, e a parte il pacchetto Wii Sports, è ora il titolo più venduto di sempre di Nintendo. Ma sarà sempre così? In relazione al rapporto semestrale di Nintendo di questa settimana, questo è stato discusso in una sessione di domande e risposte (tramite Nintendo Wire).

La leggenda del settore Shigeru Miyamoto ha risposto dicendo che Nintendo lavora sempre sulla premessa che non ci sono limiti (tradotto con Bing AI):

"Riteniamo che ci siano ancora molti mercati non sfruttati in tutto il mondo. Anche se Mario Kart ha ottenuto un notevole successo, non lo consideriamo il limite. Continuiamo a metterci alla prova in modo creativo e crediamo che con le idee e l'esecuzione giuste, sia possibile che i titoli futuri superino persino le prestazioni di Mario Kart. La nostra mentalità è che non ci sono limiti".

Tuttavia, ciò non significa necessariamente che accadrà. E Miyamoto sembra rendersi conto che l'eccezionale popolarità della serie rende incredibilmente difficile il successo:

"Se alcune delle IP o delle console di Nintendo saranno ampiamente accettate dai consumatori come qualcosa di 'mai visto prima', c'è la possibilità che potremmo raggiungere numeri che vanno oltre i confini dell'intrattenimento. Tuttavia, anche se questa situazione dovesse verificarsi, Mario Kart probabilmente continuerebbe a vendere ancora di più in quell'arena, quindi potrebbe non essere mai superato".

Cosa pensi quando guardiamo indietro tra dieci anni: qualche gioco di Nintendo avrà venduto più di Mario Kart?