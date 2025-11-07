Shigeru Miyamoto dice che è possibile che nessun gioco Nintendo batterà mai Mario Kart nelle vendite
Anche se Nintendo lavora sulla premessa che ora ci sono dei limiti, il creatore di Mario ammette che "potrebbe non essere mai superato".
A nessuno è sfuggito che Mario Kart World sta andandoMario Kart 8 Deluxe a ruba, e a parte il pacchetto Wii Sports, è ora il titolo più venduto di sempre di Nintendo. Ma sarà sempre così? In relazione al rapporto semestrale di Nintendo di questa settimana, questo è stato discusso in una sessione di domande e risposte (tramite Nintendo Wire).
La leggenda del settore Shigeru Miyamoto ha risposto dicendo che Nintendo lavora sempre sulla premessa che non ci sono limiti (tradotto con Bing AI):
"Riteniamo che ci siano ancora molti mercati non sfruttati in tutto il mondo. Anche se Mario Kart ha ottenuto un notevole successo, non lo consideriamo il limite. Continuiamo a metterci alla prova in modo creativo e crediamo che con le idee e l'esecuzione giuste, sia possibile che i titoli futuri superino persino le prestazioni di Mario Kart. La nostra mentalità è che non ci sono limiti".
Tuttavia, ciò non significa necessariamente che accadrà. E Miyamoto sembra rendersi conto che l'eccezionale popolarità della serie rende incredibilmente difficile il successo:
"Se alcune delle IP o delle console di Nintendo saranno ampiamente accettate dai consumatori come qualcosa di 'mai visto prima', c'è la possibilità che potremmo raggiungere numeri che vanno oltre i confini dell'intrattenimento. Tuttavia, anche se questa situazione dovesse verificarsi, Mario Kart probabilmente continuerebbe a vendere ancora di più in quell'arena, quindi potrebbe non essere mai superato".
Cosa pensi quando guardiamo indietro tra dieci anni: qualche gioco di Nintendo avrà venduto più di Mario Kart?