Si dice che Lego Minas Tirith abbia più di 8000 pezzi e costi tra 600 e 650 dollari

Lego sta realizzando set de Il Signore degli Anelli da un po' di tempo, ma sembra che presto avremo il nonno di tutti nel set Lego de Il Signore degli Anelli Minas Tirith. Questo set deve ancora essere confermato da Lego, ma leaker e insider indicano che arriverà il prossimo anno, intorno a giugno.

In particolare, il fidato leaker Brick Tap ha riportato questo set da tempo, e ora è arrivato con molte nuove informazioni che dettagliano il prezzo, le minifigure incluse e altro ancora. Brick Tap indica l'arrivo di Minas Tirith il 1° giugno, cosendo ai collezionisti tra 600 e 650 dollari. A quel prezzo enorme, ottieni 8278 pezzi di Lego, il che rende questo il più grande set Lego de Il Signore degli Anelli di sempre.

Rende anche Lego Minas Tirith il sesto set di Lego più grande mai creato. Oltre alla grande città degli uomini, troverai anche Aragorn, Gandalf il Bianco, Pippin, Denethor, Faramir, quattro soldati di Gondor e Shadowfax. La parte frontale del modello è una rappresentazione in scala microscopica dell'intera città e sembra perfetta per essere esposta. Assicurati solo che la mensola su cui la metti sia solida, perché non vorrai dover pulire 8000+ pezzi di Lego.

