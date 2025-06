Sì, Javier Bardem è consapevole dei suoi meme su Dune

HQ

Dopo essere stato un po' un mistero in Dune: Parte Uno, la performance di Javier Bardem nei panni di Stilgar brilla davvero nel sequel del film. Sebbene sia ancora un guerriero intimidatorio per la maggior parte del tempo, è anche riuscito a essere oggetto di molti meme grazie alla sua frase "Lisan al Gaib".

Un momento in particolare - in cui Paul Atreides di Chalamet riesce a battere Feyd Rautha di Austin Butler in un duello - ha attirato molta copertura mediatica grazie alla battuta di Bardem. Quando GQ ha chiesto se più di un anno dopo Bardem avesse visto i meme, ha confermato di averlo fatto.

"Mi hanno mandato tutti questi meme", ha detto. "Loro" significa il cast del film, che a quanto pare ha amato i meme tanto quanto noi.

Bardem apparirà ancora una volta nei panni di Stilgar in Dune: Messiah, che uscirà nelle sale il prossimo dicembre, quindi dovremo vedere se le sue battute sono degne di meme nella fine della trilogia di Paul Atreides di Villeneuve.

