A volte giochi a giochi di cui senti di voler far parte, giochi in cui ti immergi e puoi fantasticare sulle avventure che potresti vivere se ci fosse un piccolo te che corre in giro a comportarti male e a creare problemi. Side Effects non è uno di loro... Tutt'altro. In effetti, trovo difficile pensare a giochi meno attraenti di questo. L'idea di essere legati a un tavolo e costretti a ingoiare pillola dopo pillola finché non si cade morto non è esattamente uno scenario onirico.

Questa è la premessa di Side Effects. Sei un soggetto di prova che deve giocare alla roulette russa con droghe potenzialmente letali. Buckshot Roulette è stato un successo ed è diventato virale quando è stato rilasciato quasi due anni fa, e Side Effects ha preso in prestito il concetto, eliminando l'aspetto dell'arma e applicando invece una dose di pillole prescritta medicamente. Tuttavia, non si tratta solo di ingoiare e apparire felici. No, una miriade di strumenti e strumenti ti permette di sopravvivere a un altro round, o di punire un avversario invece...

Scoprirai quanto molte delle compresse influenzano la tua vita prima di essere messe sul tavolo.

Inizialmente, in questo contesto è abbastanza innocuo, con due pillole su sei che ti fanno perdere una delle tue quattro vite. Prima che inizi il round, scegli due strumenti che puoi usare a tuo vantaggio. Abbiamo il martello che puoi usare per schiacciare le pillole, la pastiglia alla menta che ingoihi per saltare il turno, e il test di medicine, che è incredibilmente utile perché rivela se la pillola scelta è buona o cattiva. Ce ne sono molte altre, che ti permettono di rubare oggetti agli altri giocatori o costringerli a prendere una pillola specifica. Dato che il gioco è abbastanza... Grafico, offre anche elementi bizzarri, come occhi rimossi e denti strappati, e potrebbe non essere la scelta migliore se hai paura degli aghi.

Side Effects può essere giocato da solo, contro amici o contro avversari casuali che hanno anch'essi un disperato bisogno di farmaci. Questo gioco è sicuramente meglio giocato contro gli altri, perché è proprio in quel momento il suo meglio. Imporre una pillola che sai porterà a una morte brutta a un avversario IA non è altrettanto soddisfacente quanto rovinare l'umore di un buon (ex?) amico e vedere il suo volto contorcersi nel panico totale. La modalità multiplayer può accogliere fino a quattro giocatori e le partite sono piuttosto lunghe, ma man mano che i round scorrono, la selezione di pillole diventa sia più ampia che decisamente più letale.

È importante tenere traccia di quali pillole hanno ingoiato gli avversari, quali hai assunto tu stesso e quali sono rimaste sul tavolo. Se lo fai, hai buone possibilità di sopravvivere, ma a volte devi rischiare, e le probabilità raramente sono a tuo favore. È un concetto sia divertente che intelligente, anche se fondamentalmente molto semplice. Ma ci sono alcune cose che avrei voluto vedere che avrebbero elevato Side Effects ancora di più.

Analizza la compressa e vedi se ti è utile o meno.

È un po' noioso che tutti i porcellini d'India sembrino inizialmente uguali. Il design funziona, davvero, con teste rasate, occhi fissi, mascelle spalancate e una totale assenza di nasi. Side Effects sembra divertente e gli sviluppatori (hirohun, Mr.Pootsley, Jaybooty, Lofar42 ) azzeccano davvero l'estetica, ma non sarebbe stato male modificare un po' i loro pazienti. Avrebbe reso le partite più vivaci e avrebbe interrotto meno l'immersione. Dopo qualche giro di roulette delle pillole, tutti finiscono comunque per sembrare diversi, grazie al Side Effects delle compresse che ingoiano. Verso la fine, nessuno sembra particolarmente in forma, ed è come una seduta di restyling in un ospedale psichiatrico dove nessuno vince davvero.

Tecnicamente, graficamente e visivamente, non è un capolavoro. Side Effects raggiunge ciò che si propone, principalmente grazie alle sue scelte estetiche. Non vincerà premi per la migliore grafica, ma funziona. Anche la musica non si distingue, dato che si tratta più di atmosfera e atmosfera. Macchine che sbattono e scricchiolano, più pazienti che sbattono la testa sul tavolo e pillole che rimbalzano sulla superficie da gioco. Insieme alla musica anonima e spenta in sottofondo, l'atmosfera si rafforza notevolmente. Non stiamo parlando di una buona atmosfera, come puoi immaginare, ma più di quella che spesso provi quando sei seduto nella sala d'attesa dell'ospedale mentre la gente tossisce, starnutisce e sospira intorno a te.

Un round multiplayer incredibilmente emozionante si è concluso con me come unico sopravvissuto. Un Joel molto soddisfatto all'estrema sinistra.

Mi piace Side Effects. È divertente sbloccare nuovi strumenti, divertente scherzare con gli avversari e ancora di più vincere una partita. Ma non è qualcosa a cui tornerò ogni giorno - al massimo una volta al mese, per controllare se hanno aggiunto nuovi contenuti. Questo è un gioco perfetto per una o due serate di giochi incredibilmente divertenti con gli amici, ma probabilmente non ne otterrai di più. Detto questo, costa meno di £4 e ne vale sicuramente la pena.