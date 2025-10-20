Simu Liu conferma che la sceneggiatura del film Sleeping Dogs è stata completata

HQ

Che montagne russe per il film Sleeping Dogs, eh? All'inizio dell'anno, è stato riferito che l'adattamento di Sleeping Dogs ' era morto. Poi, sembra una fenice dalle ceneri, è risorta ancora una volta, con la star della Marvel Simu Liu che vuole che questa cosa torni in vita, dato che interpreterà Wei Shen.

Ora, come confermato sui social media durante il fine settimana, è stata raggiunta un'importante pietra miliare, poiché la bozza della sceneggiatura Sleeping Dogs è stata completata. Non aspettatevi che il film raggiunga i calendari di uscita del 2025 o del 2026, poiché c'è ancora molta strada da fare, ma con una sceneggiatura completata, Liu e i suoi amici possono ora cercare un regista e cercare di iniziare le riprese, probabilmente dopo alcune revisioni della sceneggiatura.

In risposta al suo post, a Liu è stato chiesto della collaborazione con Square Enix, dove ha elogiato l'editore per la sua collaborazione al progetto. "Sono assolutamente fantastici, sono gli studios che non sembrano capire quanto sia importante questa IP, ma li porteremo lì", ha scritto.

Sleeping Dogs rilasciato per la prima volta nel 2012. Ha seguito l'agente di polizia sotto copertura Wei Shen mentre si infiltrava nella triade Sun On Yee a Hong Kong. Con un mondo aperto sandbox, combattimenti serrati basati sulle arti marziali e un forte nucleo narrativo, il gioco rimane uno dei preferiti sottovalutati da molti. Non abbiamo mai avuto modo di vedere un secondo Sleeping Dogs gioco, ma forse se un film ha successo, l'IP potrebbe fare un grande ritorno.