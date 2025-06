Skate Lancio dell'accesso anticipato a "pochi mesi di distanza"

HQ

Sembra che le cose stiano aumentando per lo sviluppatore Full Circle e il nuovo reboot di EA Skate. Il gioco di pattinaggio free-to-play verrà lanciato in accesso anticipato relativamente presto e coloro che si sono divertiti nel playtest riceveranno presto il suo più grande aggiornamento di sempre.

Queste rivelazioni provengono da un nuovo post sul blog, in cui ci viene detto che il 2 luglio arriverà l'aggiornamento 0.27 per il playtest. Ciò include una grafica migliore, con illuminazione extra, texture aggiunte e altro ancora. Inoltre, sono state incluse nuove opzioni di personalizzazione del personaggio, tutorial semplificati e sfide aggiuntive.

Altrove nel post, gli sviluppatori rispondono alle solite domande dei fan. Attualmente, non c'è supporto per tastiera e mouse per il gioco, altre modalità di gioco come la famosa Hall of Meat verranno aggiunte in seguito e il lancio dell'accesso anticipato è ancora previsto per la fine dell'estate. Mancano "solo pochi mesi", secondo il post, e arriva alla fine dell'estate.