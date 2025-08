Skyblivion giustifica la sua esistenza con un glorioso teaser dell'aggiornamento

HQ

Per anni, abbiamo creduto che l'unico modo per vedere una versione aggiornata di The Elder Scrolls IV: Oblivion sarebbe stato attraverso Skyblivion. Il progetto dei fan che ha inserito l'intera Cyrodil in The Elder Scrolls V: Skyrim ha richiesto più di un decennio e sembra più impressionante con ogni video di aggiornamento. Ma poi, Bethesda ha rilasciato un remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Non c'è cattivo sangue tra il team di mod e gli sviluppatori di remaster. Le persone dietro Skyblivion hanno recentemente rilasciato un nuovo video di aggiornamento, che ripercorre il tratto finale dello sviluppo prima del lancio e definisce le differenze tra la mod e Oblivion Remastered.

Skyblivion è più un remake, che ci offre una nuova esperienza di Oblivion da zero, mentre The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered aggiunge una nuova lucentezza di vernice all'esperienza principale di Oblivion. Inoltre, Skyblivion aggiungerà contenuti tagliati dal gioco originale, come la sua ottava città dimenticata.

Skyblivion uscirà nel 2025.