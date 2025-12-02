HQ

Sai già che la mente umana è capace di produrre i sogni più sfrenati. Quando il subconscio ha carta bianca, può succedere di tutto, e può esserci persino un'interazione con il mondo reale, come sognare di cadere, e quando tocchi terra, ti risvegli. I sogni possono distorcere il mondo, dove i colori sono strani o le persone che conosciamo non si comportano normalmente. Si potrebbe dire che è piuttosto lynchiano, e Sleep Awake ha creato un intero gioco sui sogni e la loro interpretazione, proprio per prendere questo mondo onirico come punto di partenza.

Sleep Awake è un sogno febbrile di gioco. Il gioco si svolge in un futuro distopico quasi distrutto, dove l'unica città rimasta è The Crush, come viene così gentilmente chiamata. Il nome dice quasi tutto sull'atmosfera della città. Il mondo è afflitto da un fenomeno chiamato The Hush, che colpisce chi si addormenta, facendolo sparire senza lasciare traccia. Perciò, è fondamentale non addormentarsi. Per tutti.

La nostra protagonista in questo mondo distopico si chiama Katja, e ha trovato vari modi per evitare il sonno. Ad esempio, ha un allarme che emette un bip molto forte quando sta per addormentarsi, e può anche usare l'alchimia per creare un liquido che tiene le persone sveglie per periodi più lunghi. Deve farlo ogni giorno per evitare di addormentarsi ed è fatto di piante, e canta al liquido per dargli le giuste vibrazioni. Tuttavia, ha tempo solo per farne uno al giorno e, poiché si sta prendendo cura di un'altra donna di nome Amma, che si trova nella città post-apocalittica, è sotto molta pressione.

Il suo compito è intrufolarsi per la città per trovare Amma e darle la rara cura per il sonno. Tuttavia, ci sono anche altri in città che hanno trovato modi per restare svegli. Queste persone non sono esattamente brave persone, ma piuttosto persone spezzate che restano sveglie attraverso il dolore o mezzi simili. Ad esempio, ci sono Pain Eaters, che si impiccano a ganci per provare dolore e restare svegli. Inoltre, esiste una fazione chiamata DTM (Delta Transport Ministry ), che è una fazione paramilitare che applica una forma di legge che hanno inventato loro stessi. È tutto piuttosto bizzarro, e il mondo sembra super freddo, molto deprimente e assolutamente terribile. È in questo mondo che Katja si avventura per trovare Amma. Il mondo è terrificante, e la storia è in egual misura orrore e mistero. Funziona alla perfezione, perché quando si gratta la superficie di questa città sinistra, emergono verità sul perché le persone scompaiono. È senza dubbio eccitante e distopico, ma stimola anche la tua curiosità in innumerevoli modi.

Katja ha un problema: il liquido che la tiene sveglia le dà visioni e le fa sperimentare questi elementi psichedelici, che sono allo stesso tempo psichedelici e spaventosi. Inoltre, il gioco presenta anche sequenze da incubo, che sono video di persone sdraiate su sedie con tubi su tutto il corpo. Se pensi a The Matrix, non sei lontano dalla realtà.

Tutti questi elementi diversi creano un'atmosfera avvincente e un mondo che è sia emozionante che spaventoso da esplorare. Temevo ogni volta che dovevo muovermi furtivamente per le strade in rovina, perché c'erano pericoli ed esperienze terribili dietro ogni angolo, ma c'era anche molta bellezza da vivere quando meno te lo aspettavi.

Quindi posso facilmente ed elegantemente spuntare l'ambientazione, lo sviluppo dei personaggi e la premessa narrativa di base mentre lo sviluppatore Eyes Out centra nel segno, ma ovviamente non importa se il gioco è noioso da giocare. Il gioco è fondamentalmente diviso in due parti. Mentre ti muovi nella città cupa, devi risolvere enigmi per progredire. Le porte devono essere aperte, gli interruttori attivati e le persone ingannate. Katja non ha modo di difendersi, quindi la sua unica arma è essere una persona piccola che può nascondersi da chi vuole ucciderla. Queste sequenze sono molto stressanti e ricordano sequenze simili in Alien Isolation. Se vieni scoperto, muori. Non è più una questione di "se", ma di "quando", che colloca Sleep Awake accanto all'esperienza Alien menzionata, o addirittura Outlast. È una buona idea muoversi furtivamente tutto il tempo, ma puoi anche scappare, cosa che ho fatto a volte, soprattutto per correre dall'altra parte di una porta e chiuderla davanti a una delle persone terribili che ti inseguivano durante il gioco. Inoltre, devi anche tenere a bada The Hush, che si manifesta attraverso distorsioni nell'ambiente e attraverso il declino mentale di Katja man mano che si avvicina sempre di più alla verità. È fantastico e allo stesso tempo piuttosto spaventoso. Senti un brivido lungo la schiena quando ti nascondi dai nemici sinistri, e loro non ti vedono, quindi hai l'opportunità di intrufolarti in salvo. È horror ad alto livello.

Tuttavia, gli enigmi possono anche farti sudare, perché a volte devi risolverli sotto pressione per evitare di essere scoperto. La maggior parte è abbastanza gestibile, ma quando si aggiungono la pressione del tempo e nemici sinistri, i puzzle diventano un po' più impegnativi. Va bene così, però, perché hai abbastanza possibilità di risolverli se vieni scoperto.

C'è un'altra stella del gioco che merita una menzione: il design sonoro. Il suono è inquietante, e si sente un costante ronzio e sussurri mentre ti muovi furtivamente The Crush. E questi suoni provengono da te, o da minacce nella zona? La musica è stata creata e progettata da Robin Finck di Nine Inch Nails, non che per me significhi molto, ma lui sa chiaramente quello che fa, come si può vedere durante il gioco, perché wow, il suono è spaventoso, ma anche davvero fantastico da vivere. Mettiti un buon paio di cuffie, abbassa le luci nella stanza in cui ti trovi e preparati a provare l'orrore e tutte le sequenze folli e belle.

Questi sono supportati da un design grafico interessante, dove i panorami grigi e deprimenti vengono sostituiti da effetti psichedelici e paesaggi da un momento all'altro. È un horror di alta classe, e ho "goduto" ogni momento dell'atmosfera.

Quindi posso consigliare Sleep Awake ? Sì, assolutamente. Ammetto che il gioco non è certo per i deboli di cuore, che non amano essere così impotenti come Katja all'inizio, ma se ti piace l'atmosfera horror distopica e raffinata, allora secondo me è uno dei migliori giochi del genere dai tempi di Alien Isolation. In ogni caso, sono rimasta con il fiato sospeso per tutto il tempo.