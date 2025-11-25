"Ding-ding-ding" è un suono che sono più che felice di sentire ronzare nelle orecchie. Chi di voi è in giro da un po' e legge i miei messaggi sa che sono un dipendente dalla dopamina e che i giochi che si muovono in un contesto di casinò mi stanno molto a cuore. Balatro e Cloverpit sono giochi che amo davvero, e così quando sono arrivati Slots & Daggers, non ho esitato nemmeno un secondo. Ho inserito rapidamente un codice di recensione e mi sono sistemato davanti al computer per (sperare) godere di uno spettacolo simile a quello dei suddetti giochi roguelite. Vinci qualcuno, perdi alcuno, aggiorna e poi ricomincia da capo. Un loop familiare ma soddisfacente.

Slots & Daggers, come Cloverpit, è un gioco la cui meccanica centrale ruota attorno a un bandito con un braccio solo. Ma in realtà non condividono più di questa somiglianza, invece Slots & Daggers è più vicino a giochi come Slay the Spire e Monster Train. I simboli sul bandito a un braccio che giochi funzionano in modo molto simile al mazzo che usi in Slay the Spire. Lì troviamo scudo, cure e sia danni magici che fisici. Fai girare una spada e infliggi danni, uno scudo ti dà protezione e la capacità di bloccare gli attacchi... Beh, hai capito il concetto.

Semplice, ma comunque molto elegante.

Ogni percorso in Slots & Daggers consiste in una manciata di nemici diversi che aumentano costantemente di difficoltà. Quella parte è come al solito - nessuna stranezza. La verità è che Slots & Daggers è molto facile da imparare e, per questo motivo, è anche estremamente facile sparire dentro. È davvero uno di quei giochi che fanno sparire il tempo e ti ritrovi seduto davanti al computer nel cuore della notte con il mouse in mano, cliccando freneticamente alla ricerca del prossimo calcio, del prossimo sblocco e del prossimo avanzamento.

Ogni round comporta anche l'accumulo di monete che puoi spendere nel negozio del gioco. Lì puoi, tra molte altre cose, sbloccare più resilienza, più salute e ottenere ricompense sempre più grandi dopo ogni round. Ciò che ha subito attirato la mia attenzione, però, è stato qualcos'altro, qualcosa che suonava irragionevolmente allettante - un'altra versione del bandito. Dopotutto, un classico bandito a un braccio contiene tre rulli - almeno i modelli più semplici, e anche Slots & Daggers - ma immagina quanto siano migliori le probabilità di vincere se hai quattro o forse anche cinque rulli per vincere.

Annuncio pubblicitario:

D'altra parte, non si tratta solo di premere il grilletto. Alcune armi richiedono una sorta di "prova di abilità" prima che venga lanciato l'attacco. L'arco, ad esempio, presenta un piccolo mini-gioco in cui devi cronometrare il centro di un bersaglio, e poi ci sono anche scudi e oggetti curativi che ti incontrano con cose simili. Questo aggiunge un po' più di profondità al gioco, e a questo si aggiunge una miriade di benedizioni/amuleti/oggetti che puoi acquistare durante il round e che cambiano le caratteristiche del bandito in modi diversi, ti danno più salute o sbloccano nuovi attacchi più letali, e troviamo un gioco che non è così semplice come sembra a prima vista.

Tra un round e l'altro, puoi acquistare nuove armi o vari modificatori che ti aiuteranno o ostacoleranno lungo il percorso.

Anche se non visiti nessun ambiente oltre al bandito con un braccio solo, non si può dire che il gioco manchi di atmosfera – perché sicuramente c'è, e con una forza di sfogo. Si vede chiaramente che la macchina su cui stai giocando è posizionata su un vecchio tavolo di legno insieme a carte da gioco, dadi, un posacenere con una sigaretta e una bevanda. Questa immagine, insieme al rumore di sottofondo, indica chiaramente che ci troviamo in una taverna fumosa, piuttosto sporca e losca. La musica e persino il paesaggio sonoro in generale contribuiscono a quell'immagine, dove ci viene regalata una strana – ma incredibilmente orecchiabile – melodia jazz sulla colonna sonora mentre le monete tintinnano e la macchina danza i suoi suoni caratteristici. Slots & Daggers non fa molto storie, ma il piccolo gioco con cui funziona in realtà fa cose fantastiche.

La grafica è un mix di 2D e 3D. Lo schermo del bandito, dove vedi i mostri che stai combattendo, è in uno stile pixel 2D davvero bello. Anche lui, come l'atmosfera del vecchio pub sporco in cui ti trovi, sembra sporca - quasi ingiallita e invecchiata - come se fosse nello stesso posto da decenni, raccogliendo polvere e fumo di tabacco. La grafica 3D dall'altro livello gli dà profondità, e in qualche modo si può sentire come se fossi lì dentro. È semplicemente bellissimo.

Annuncio pubblicitario:

Aggiorna ancora! Questa è la mia melodia.

Dove giochi come Balatro e Cloverpit brillano all'istante, Slots & Daggers non riesce a raggiungere lo stesso livello. È divertente, davvero divertente anche - ma nonostante un po' di profondità, dopo aver passato un paio di serate con esso senti di aver visto abbastanza. Spero, e in parte sospetto, che ci sia ancora altro da fare su questo fronte in futuro per Slots & Daggers. Quei dadi posizionati accanto alla macchina rimbalzano e vengono lanciati in modo selvaggio senza spiegazioni - almeno per ora. Forse si tratta di qualche statistica segreta, solo per ragioni puramente estetiche o magari e si spera di una meccanica futura che sarà integrata nel gioco. Vedremo un po'.

Detto questo: Slots & Daggers è un grande gioco - fino in fondo. È abbastanza coinvolgente da farti tornare per qualche notte di fila, per continuare a creare i simboli giusti e ad andare sempre più avanti sulla mappa, sbloccando sempre più cose nuove. Ha anche un'atmosfera fantastica, un ottimo ritmo jazz e un'estetica molto precisa e bella. Non costa nemmeno cento dollari, quindi se ti sono piaciuti Cloverpit e altri giochi simili del genere roguelite, ti consiglio vivamente di posizionarti davanti al computer e ritrovarti nel mezzo della notte con un Nocco in pugno, pensando "solo un altro round, allora basterà" per l'ennesima volta.