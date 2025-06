Slow Horses torna su Apple TV+ a settembre

HQ

Apple sa di aver catturato l'illuminazione in una bottiglia con Slow Horses, poiché la serie drammatica continua a dimostrarsi una delle più apprezzate e popolari dello streamer. Nonostante sia solo all'inizio del 2022, ci sono già state quattro stagioni di azione e presto ne uscirà anche una quinta.

Come confermato dal servizio di streaming, possiamo aspettarci Slow Horses: La stagione 5 prenderà il via il 24 settembre con una premiere di due episodi. Successivamente, i restanti quattro episodi della stagione usciranno su base settimanale fino alla conclusione del 22 ottobre.

Per quanto riguarda ciò che la prossima stagione svelerà, ci viene detto: "Tutti sono sospettosi quando il nerd della tecnologia Roddy Ho ha una nuova fidanzata affascinante. Quando una serie di eventi sempre più bizzarri si verificano in tutta la città, tocca al Slow Horses capire come tutto sia collegato. Dopotutto, Lamb sa che nel mondo dello spionaggio, le regole di Londra – coprirsi le spalle – si applicano sempre".

Apple TV+ ha già confermato che Slow Horses tornerà anche per una sesta stagione, quindi sarebbe ragionevole aspettarsi che la stagione 5 si concluda con un trailer per la stagione 6, come è stato il caso di ogni stagione dello show in precedenza.