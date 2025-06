Soccer Golf!, punto esclamativo e tutto il resto, riesce nell'impresa di non essere football golf, ma allo stesso tempo essere letteralmente football golf. Mi spiego. Quando penso al calcio, al golf, penso a qualcuno che calcia un pallone da calcio lungo un tipo di campo da golf più piccolo dove la palla finisce in una buca. Non è questo il gioco. Ma c'è un pallone da calcio e l'obiettivo è una buca con una bandiera.

Palla. Bandiera. Calcio, golf?

Questo è esattamente ciò che immagini che sia un gioco per dispositivi mobili, ma per console. Si trascina (in questo caso si tiene premuto il joystick) e si rilascia per far volare la palla a la Angry Birds. Nozioni di base molto semplici. Manda la palla dal punto di partenza e cerca di farla atterrare nella piccola area in cui si trova la bandiera. Il problema qui è che se si trattasse di un gioco per cellulare, sarebbe qualcosa di divertente da giocare per 15 minuti a letto o in bagno. Su una console? 15 minuti e poi non è più così divertente. Soprattutto quando l'intera configurazione urla gioco per dispositivi mobili.

E la configurazione è che hai cinque palle/possibilità di arrivare fino all'obiettivo su 54 diversi percorsi divisi in tre diversi ambienti (giungla, neve e grotta). Lungo il percorso, ci sono tutti i tipi di ostacoli, come raggi laser, pulsanti da premere, spine, acqua e, naturalmente, buchi senza fondo. Ciò che rende il gioco un po' più emozionante è che puoi tirare la palla una seconda, terza, quarta e quinta volta mentre la palla è ancora in aria. Questo gioca anche nella progettazione di alcuni campi in cui un secondo tocco sulla palla è d'obbligo per superare determinati ostacoli. Ma per la maggior parte, i corsi sono relativamente facili e solo pochi mi hanno richiesto di provare più di tre o quattro volte. Alcuni, tuttavia, mi hanno fatto pensare un po' di più a come sparare il prossimo e il prossimo colpo. Per una piccola sfida in più, ottieni fino a tre stelle per la velocità con cui completi il percorso.

Una normale vigilia di Natale.

L'aspetto è affascinante, ma niente di speciale. I livelli sono pieni della giusta quantità di roba, non troppa e non troppo poca. Giusto, come ci piace dire. Ha una sorta di stile cartoonesco che di solito si trova in... beh, giochi per dispositivi mobili. È un problema su cui torno più e più volte. Se l'avessi trovato su App Store o Google Play per un paio di dollari, non ci avrei pensato affatto. Questo è certamente un gioco economico, ma ho difficoltà a vederlo trovare un pubblico su console. Di ciò per cui è disponibile, è un gioco più adatto a Switch, senza dubbio. Anche i controlli sono molto semplici. Usa il joystick per scegliere in quale direzione sparare la palla, più a lungo lo tieni premuto più forte sarà il tiro. Quindi tieni premuto il pulsante di scatto e rilascialo quando sei pronto per sparare. È così semplice.

Soccer Golf è un gioco mediocre nella migliore delle ipotesi. Non è male, ma non è nemmeno molto buono. È divertente, per circa 15 minuti prima che diventi troppo monotono. Ancora una volta, se avessi questo sul mio cellulare, potrei giocare dieci minuti qua e là quando non ho niente di meglio da fare. Ma non è niente, ho intenzione di avviare la mia console e giocare per qualche minuto e passare a qualcos'altro.