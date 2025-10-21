Sonic Racing: Crossworlds riceverà una visita da Joker domani

HQ

Molti erano un po' scettici sul fatto che Sonic Racing: Crossworlds uscisse solo pochi mesi dopo Mario Kart World, che è sicuramente un gioco che sta fornendo una seria concorrenza nel genere. Ma... solo per Switch 2.

Per chiunque altro sia appassionato di corse di kart (compresi quelli con lo Switch originale), Sonic Racing: Crossworlds è la strada da percorrere se vuoi giocare a qualcosa di nuovo. E dal momento che ha ricevuto anche buone recensioni, sembra essere partito alla grande. Dopo essere già stato ampliato con due driver scaricabili - il personaggio gratuito Hatsune Miku e i personaggi a pagamento Alex, Steve e Creeper di Minecraft - è ora il momento di un'altra aggiunta.

Questa volta si tratta dell'eroe di Persona 5 Joker, che, insieme alla sua auto Arsène Wing, sarà disponibile per il download mercoledì di questa settimana. E giovedì prenderà il via un evento in suo onore chiamato The Joker Festival, che durerà fino a domenica.

Speriamo di essere in grado di offrire un trailer mercoledì, ma per ora dovremo accontentarci della prima immagine qui sotto.