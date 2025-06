Sonic Racing: Crossworlds trae esperienza dai creatori di Initial D

HQ

Se trascuriamo il fatto che è un momento molto sfortunato per Sega rilasciare Sonic Racing: Crossworlds quasi contemporaneamente a Mario Kart World, il gioco sembra davvero molto buono. Inoltre, le scappatelle di Mario nei kart mancano su PC, PlayStation e Xbox, dove probabilmente ci sono molti che non vedono l'ora di correre con le mascotte.

Al di là della grafica accattivante, dei personaggi DLC gratuiti, di un concetto divertente e del cross-play, la grande domanda è se sia divertente da giocare. I capitoli precedenti della serie Sonic Racing sono stati sviluppati da Sumo Digital, ma ora Sonic Team si è assunto la responsabilità dello sviluppo, ma hanno l'esperienza di guida richiesta?

Fortunatamente, sembra che lo pensino anche loro. In un'intervista con 4Gamer (tramite My Nintendo News), il produttore Taki Ryuichi e il direttore creativo Kohayakawa Masaru rivelano che c'è molta esperienza a cui attingere:

"È stato interamente grazie al team di sviluppo di Initial D che, in Sonic Racing, siamo stati in grado di implementare il gameplay che avevano affinato per anni, ed è stato grazie a loro che siamo stati in grado di continuare a sviluppare il gioco".

Initial D è una serie di giochi di corse in stile arcade basati sull'omonimo manga/anime, che può essere goduto principalmente nelle sale giochi giapponesi. Il primo gioco è stato rilasciato nel 2002 e l'ultimo nel 2021 (13 titoli in totale), e la sua popolarità indica senza dubbio che ha molti fan.

Sonic Racing: Crossworlds uscirà il 25 settembre per PC, PlayStation, Switch e Xbox, e poi vedremo se Sonic Team ha consegnato un degno sfidante a Mario Kart World.