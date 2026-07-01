Sony cesserà la produzione di dischi fisici per tutti i nuovi giochi sulle console PlayStation a partire da gennaio 2028

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Sony PlayStation ha ufficialmente confermato che cesserà la produzione di dischi per tutti i nuovi giochi che arriveranno sulle console PlayStation a partire da gennaio 2028. Questo significa la fine della produzione di giochi fisici come la conosciamo da PlayStation, il che giustifica la decisione a causa delle "tendenze dei consumatori e dell'industria dell'intrattenimento più ampia."

"Man mano che le preferenze dei consumatori e l'industria dell'intrattenimento più ampia continuano a spostarsi dai dischi fisici verso il digitale, la produzione fisica di dischi per tutti i nuovi giochi usciti su console PlayStation sarà interrotta a partire da gennaio 2028. Dopo questa data, nuovi giochi saranno disponibili solo su PlayStation Store e nei negozi in formato digitale. Questa transizione non ha alcun impatto sui giochi che sono già stati pubblicati, o che usciranno, prima di gennaio 2028 in formato disco", si legge in un nuovo post sul PlayStation Blog.

Sony descrive questa come una "direzione naturale" per PlayStation, ma non piacerà a molti fan. Darci un conto alla rovescia di circa 18 mesi prima della morte del disco su PlayStation non è esattamente ispirante per chi preferisce mantenere i propri media fisici. È qualcosa che i giocatori PC hanno sopportato per decenni, ma la perdita dei dischi su PlayStation sembra sicuramente che stiamo abbandonando l'epoca del possesso di giochi, dove ora esistiamo nel regno delle licenze.

Questo significa quasi certamente anche che la prossima generazione di PlayStation avrà solo un'opzione digitale. Con i giochi che diventano più grandi, si spera che ciò significhi una capacità di archiviazione maggiore sulla PS6 al lancio, ma lo sapremo con certezza solo quando sarà ufficialmente svelato. Le prossime esclusive come Wolverine della Marvel e God of War: Laufey avranno un lancio su disco, ma per il resto da gennaio 2028 saranno codici in scatole per sempre.