Sony non ritiene che gli aumenti di prezzo sulle console PS5 abbiano causato un calo della domanda

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Questa generazione di console passerà alla storia come la prima che si è rivelata decisamente più costosa di quanto fosse al lancio. L'aumento dei prezzi dei componenti ha portato il gaming a essere gradualmente spinto fuori da un hobby quotidiano verso una nicchia più costosa, poiché i costi delle console stanno aumentando costantemente su larga scala. Sony non è l'unica ad aumentare il prezzo delle sue console PlayStation, ma non ritiene nemmeno che gli aumenti abbiano causato molti danni alla domanda dei consumatori.

In una recente intervista con Hideaki Nishino, CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment, e Hermen Hulst, CEO dello Studio Business, i responsabili hanno spiegato che non è "realistico" che Sony si limiti a sostenere tutti i costi aumentati dei componenti senza che ci sia alcun impatto sul consumatore. È stato inoltre affermato che, pur non volendo subire perdite, monitorerà la situazione del mercato. Così com'è ora, a quanto pare alle persone non dispiace pagare molto di più per le loro console.

"Attualmente, tuttavia, le vendite procedono come previsto e non crediamo che ciò abbia portato a un calo della domanda dei clienti. Come principio, non intendiamo vendere hardware con perdite significative. Allo stesso tempo, monitoriamo attentamente il mercato e continuiamo a valutare il nostro approccio. Riteniamo importante fare ogni sforzo per garantire che i clienti comprendano appieno il valore che offriamo in relazione ai prezzi."

Come vuole Sony aumentare questo valore? Beh, ha intenzione di espandere la sua portata, menzionando mobile e PC nonostante abbandonando quest'ultimo per i giochi single-player first-party. Sony vuole anche ottenere più valore da te, affermando che continuerà a monetizzare la sua base utenti mentre cerca di crescere finanziariamente nei prossimi anni.