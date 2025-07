Soundwave di Transformers riceve il trattamento Lego

HQ

Lego ha costantemente murato sempre diTransformers più, trasformando gli iconici robot in set che possono effettivamente trasformarsi, passando dalla loro forma in piedi a quella solitamente veicolare. Dopo Optimus Prime e Bumblebee come parte dell'intervallo Icons, ora Soundwave si unisce al gruppo, diventando il primo Decepticon ad essere brickificato.

Questo set è una costruzione di 1.505 pezzi che include principalmente Soundwave stesso, che può essere trasformato e trasformato in un lettore di cassette, come era la sua forma trasformabile nella serie animata e simili (cioè non una Mercedes di lusso come nel caso dei film di Michael Bay). Il set include anche una targa su un supporto e i compagni di Soundwave come Ravage e Laserbeak, ognuno dei quali può anche trasformarsi in cassette più piccole.

Il set costerà € 179,99 / £ 179,99 / $ 189,99 e per quanto riguarda la data di arrivo, il debutto è previsto per il 4 agosto.

Dai un'occhiata al set qui sotto.

