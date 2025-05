Space Marine: Master Crafted Edition è stato svelato

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine - È stata appena annunciata la Master Crafted Edition, una versione pesantemente rimasterizzata del gioco originale di ormai 14 anni. Sviluppato da SneakyBox insieme a Relic, il remaster mira a dare nuova vita alla brutale avventura del Capitano Titus. Saremo finalmente in grado di massacrare gli Xeno in nitida risoluzione 4K, con modelli migliorati, texture, controlli modernizzati, interfaccia aggiornata e audio remixato. Naturalmente, nel pacchetto sono inclusi anche tutti i DLC precedenti.

La modalità multiplayer ritorna anche con battaglie 8v8 quando Space Marine - Master Crafted Edition verrà rilasciato il 10 giugno per Xbox Series X/S e PC al prezzo di $ 40. Il gioco sarà disponibile anche dal primo giorno su Game Pass. Tuttavia, finora non si è parlato di una versione per PlayStation 5.

L'elenco completo dei miglioramenti e degli aggiornamenti è il seguente:



Maggiore fedeltà e texture migliorate.



Risoluzione 4K.



Modelli dei personaggi migliorati.



Schema di controllo modernizzato e revisione dell'interfaccia.



Audio rimasterizzato.





Pacchetto mappe Chaos Unleashed



Contenuti scaricabili di Dreadnought Assault



Contenuto scaricabile del pacchetto capitolo Veterano di Iron Hand



Contenuto scaricabile del pacchetto capitolo Campione Death Guard



Bolter Reliquia d'Oro



Spada a catena Reliquia d'oro



Spada del potere



Set di armature veterane Blood Angels



Set di armature per veterani di Salamandre



Set di armature campione Alpha Legion



Set di armature della Legione dei Dannati



Pacchetto Elite dell'Imperatore



Pacchetto Legioni Traditrici



Per l'imperatore!