Spaziale sparatutto Astro Burn uscirà dall'Accesso Anticipato entro la fine di luglio

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Se pensavi che il 2026 non fosse già abbastanza intenso per quanto riguarda i nuovi lanci di videogiochi, lo sviluppatore Beyond the Pixels ha appena fatto un annuncio che probabilmente attirerà l'attenzione di chiunque ami sentire "spazio" e "gatti" usati nella stessa frase.

Astro Burn, un gioco considerato uno "sparatutto spaziale ad alto numero di ottanasi", sta per concludere il suo percorso attraverso l'Accesso Anticipato tra un paio di settimane, evolvendosi nello stato 1.0 prima della fine di luglio. La data esatta per la transizione è fissata per il 30 luglio.

Quando Astro Burn uscirà dall'Accesso Anticipato, l'edizione 1.0 sarà accolta da un importante aggiornamento che introduce una marea di nuovi contenuti e funzionalità. Per quanto riguarda ciò che includerà, ci viene detto che la narrazione avrà una conclusione con i livelli 8 e 9 disponibili da completare. Inoltre, ci sono nuove modalità pensate per i gatti reali, così possono guardare "canali di intrattenimento specializzati" e un'opzione ASMR anche per gli umani. Ci sarà una modalità cooperativa competitiva, nuove Zone di Velocità per permettere ai giocatori di migliorare le loro corse con il time-attack, gattini da salvare per punteggi bonus aggiuntivi, e i proiettili verranno sostituiti con snack per gatti in alcune occasioni. Infine, aspettatevi una localizzazione più ampia (inclusi spagnolo, francese e giapponese), oltre a un nuovo stato di Completamente Verificato per l'edizione Steam Deck.

Infine, mentre il gioco ha superato il suo precedente obiettivo su Kickstarter, è in arrivo un'edizione fisica di Astro Burn, che include "cartucce USB personalizzate, colonne sonore su cassette e carte collezionabili esclusive ricche di lore insieme al lancio digitale del negozio."

Ripartirete Astro Burn tra un paio di settimane?