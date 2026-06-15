Spider -Woman 50th Anniversary Special darà il via alla "brividenza" e all'"era più oscura" per la ragnatela.

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È un anno piuttosto importante per Spider-Man, dato che il personaggio iconico torna al cinema per recitare forse nell'evento blockbuster dell'estate. Ma è anche un grande anno per altri eroi che lanciano ragnatele, dato che Marvel vuole celebrare tutto ciò che riguarda Spider-Woman in linea con il 50° anniversario del personaggio.

Questo arriverà sotto forma di un fumetto one-shot per il 50° anniversario che servirà sia come omaggio alla storia di Jessica "Spider-Woman" Drew, sia come trampolino per la prossima era della narrazione di Spider-Woman. Ci viene detto che il fumetto sarà un evento "mozzafiato" e che preparerà il terreno per l'"era più oscura" del personaggio, che seguirà questo numero del 50° anniversario.

La storia sarà scritta da Dan Watters e Ann Nocenti, con disegni di Andrea Broccardo e Stefano Raffaele. La copertina è stata realizzata anche da Olivier Coipel, e potete vederla qui sotto.

Per quanto riguarda ciò che la storia esplorerà ufficialmente, la sinossi può essere vista qui sotto.

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"Un terribile colpo di scena attende Spider-Woman nelle pagine di Amazing Spider-Man: Spider-Versity, dando il via all'ultimo capitolo della sua intricata rete di bugie e mistero. Tornando alle sue origini come investigatrice privata e collaborando con il giornalista Ben Urich, Spider-Woman si avventura in angoli dell'Universo Marvel che i suoi compagni eroi temono, ma il suo abbraccio all'oscurità minaccerà la sua eredità eroica—o addirittura la sua sanità mentale?"

La data di lancio del fumetto è prevista per il 9 settembre.

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