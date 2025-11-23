news
Sonic Racing: Crossworlds
SpongeBob Pantaloni Quadrati è arrivato in Sonic Racing: Crossworlds
E abbiamo sia un nuovo trailer che un paio di immagini a dimostrarlo.
HQ
Sega sta festeggiando il weekend confermando di aver ora rilasciato il Pacchetto SpongeBob SquarePants per Sonic Racing: Crossworlds. A differenza dei pacchetti DLC contenenti i personaggi di Sega (Joker, Hatsune Miku, Ichiban Kasuga, ecc.), questo costa denaro e può essere acquistato separatamente, ottenuto con il Season Pass, oppure puoi ottenerlo tramite l'edizione deluxe più costosa del gioco.
Il DLC include:
- SpongeBob Pantaloni Quadrati e Patrick Star nei panni giocabili
- Veicolo Patty Wagon
- Percorso a tema Bikini Bottom
- Nuove tracce musicali ispirate a SpongeBob SquarePants.
- Sei diverse emote per ogni personaggio
Dai un'occhiata al trailer e ai cinque screenshot qui sotto per vedere cosa ha da offrire il SpongeBob SquarePants Pack.
HQ