Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Sonic Racing: Crossworlds

SpongeBob Pantaloni Quadrati è arrivato in Sonic Racing: Crossworlds

E abbiamo sia un nuovo trailer che un paio di immagini a dimostrarlo.

HQ

Sega sta festeggiando il weekend confermando di aver ora rilasciato il Pacchetto SpongeBob SquarePants per Sonic Racing: Crossworlds. A differenza dei pacchetti DLC contenenti i personaggi di Sega (Joker, Hatsune Miku, Ichiban Kasuga, ecc.), questo costa denaro e può essere acquistato separatamente, ottenuto con il Season Pass, oppure puoi ottenerlo tramite l'edizione deluxe più costosa del gioco.

Il DLC include:



  • SpongeBob Pantaloni Quadrati e Patrick Star nei panni giocabili

  • Veicolo Patty Wagon

  • Percorso a tema Bikini Bottom

  • Nuove tracce musicali ispirate a SpongeBob SquarePants.

  • Sei diverse emote per ogni personaggio

Dai un'occhiata al trailer e ai cinque screenshot qui sotto per vedere cosa ha da offrire il SpongeBob SquarePants Pack.

HQ
Sonic Racing: Crossworlds
Sonic Racing: CrossworldsSonic Racing: Crossworlds
Sonic Racing: CrossworldsSonic Racing: Crossworlds

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto