Square Enix lancia una linea di whisky Final Fantasy XIV

HQ

Qualche anno fa, Nagahama Distillery e Square Enix hanno lanciato una collaborazione di Final Fantasy whisky per celebrare il decimo anniversario di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn - da molto tempo ormai chiamato semplicemente Final Fantasy XIV. E questo sembra aver avuto successo, perché ora si annuncia (via Siliconera) che la collaborazione continua con due nuove scelte.

Nagahama Distillery scrive che stanno lanciando due opzioni di whisky basate su Divine Light Hydaelin e Eternal Darkness Zodiark. L'opzione Hydaelin è prodotta nel Regno Unito da grano e malto, mentre la Zodiark, leggermente più scura, è composta solo da malto ed è una coproduzione tra Giappone e Regno Unito.

Probabilmente sarà difficile reperirli in Occidente, ma in Giappone una bottiglia sarà venduta al dettaglio per 8.000 yen (circa £ 42 / € 50) quando sarà in vendita il 13 maggio.