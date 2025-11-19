S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Gli sviluppatori non cambiavano una meccanica del gioco perché i giocatori si erano abituati troppo

HQ

Anche se ha ricevuto molte critiche per il suo stato buggy al lancio, GSC Game World ha fatto un lavoro fenomenale in circostanze straordinarie per arrivare S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nello stato attuale. Gran parte di questo successo dipende dal feedback della community, ma come abbiamo discusso con il game designer Yegor Ostapenko di DevGAMM quest'anno, ci sono momenti in cui la community di un gioco può cambiare le cose in modi inaspettati.

"L'altro giorno abbiamo litigato per una cosa specifica," Spiegò Ostapenko. "Non direi quale [meccanica], ma il fatto è che l'argomento per non farci nulla era che i giocatori ci si erano già abituati."

"Se lo realizziamo come previsto, potrebbe causare caos e potremmo avere feedback negativi basati su questi cambiamenti, anche se intendevamo farlo in altri modi," continuò. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha subito importanti cambiamenti dal lancio, ma sembra che GSC Game World non voglia rischiare tutto, nemmeno per ottenere il gioco che intendeva costruire fin dall'inizio.

In altri ambiti, la comunità è stata preziosissima nell'aiutare S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a raggiungere il suo pieno potenziale. Per altri esempi di ciò, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: