S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl La patch 1.3 include oltre 1000 correzioni

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato recensito piuttosto bene al momento del lancio, ma i fan e i critici hanno notato che il gioco era pieno di bug, qualcosa che lo sviluppatore GSC Game World ha cercato di risolvere.

La prima patch di quest'anno ha portato 1700 correzioni e miglioramenti al gioco e la patch 1.3 gestisce ben 1200+ modifiche. L'IA ora sarà più reattiva, con i nemici che rilevano più facilmente i tuoi passi e i mutanti che si muovono più agevolmente durante il combattimento. Inoltre, con alcuni nerf ad alcuni artefatti, potresti trovare il combattimento un po' più complicato.

Ma ci sono buff altrove per tenerti in vita mentre vaghi per la Zona, oltre a nuove schermate di morte, audio e animazioni extra che rendono il gioco complessivamente più completo, inclusi nuovi animali VFX e un nuovo tipo di anomalia. Dai un'occhiata alle lunghe note della patch qui.