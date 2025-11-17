S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PS5)

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è ora disponibile per PlayStation 5, esattamente un anno dopo l'uscita su Xbox Series X/S e PC. Il gioco è stato sviluppato dall'ucraino GSC Game World e lo sviluppo è stato estremamente problematico a causa di una pandemia e, non ultimo dell'invasione russa dell'Ucraina, che ha costretto gran parte della squadra a fuggire e altri a essere chiamati a combattere al fronte contro i russi.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato afflitto da numerosi problemi tecnici quando è uscito lo scorso anno - alcune parti del gioco erano quasi ingiocabili. Da allora, GSC Game World ha lavorato instancabilmente e il gioco è stato aggiornato più volte, con migliaia di bug corretti. Ora, a un anno dalla sua uscita, il gioco appare molto meglio di quanto non sia mai stato.

Il giorno del lancio, la versione PlayStation 5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà allo stesso livello delle versioni Xbox Series X/S e PC, il che significa che il gioco sarà in versione 1.7 al momento del rilascio per PlayStation 5. Questa recensione si concentrerà principalmente sulla versione PlayStation 5 - e puoi anche leggere la nostra recensione della versione PC dello scorso anno se vuoi ancora più dettagli.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un gioco cupo. È una combinazione di uno sparatutto in prima persona, un gioco horror e un immersive sim - questo non è uno sparatutto run-and-gun. Ambientata nella zona di dismissione intorno all'impianto chiuso di Chernobyl, l'area è piena di creature terribilmente mutate, radiazioni letali, strane scariche di energia e misteriose "anomalie" che nessuno riesce davvero a spiegare. È un mondo che cerca costantemente di ucciderti, e c'è una mancanza perpetua di munizioni, mancanza di cibo e di risorse generali. Sopravvivere in un posto come questo richiede una combinazione di pazienza e pensiero strategico – e anche un po' di cinismo.

GSC Game World ha creato un mondo fantasticamente atmosferico, meraviglioso da esplorare - nonostante sia così brutale e cupo. Non puoi fare a meno di pensare che se gli sviluppatori avessero bisogno di ispirazione per capire come potrebbe essere una civiltà in rovina, probabilmente avrebbero dovuto guardare fuori dalle loro finestre. Rende tutto un po' più inquietante e reale.

La storia è un altro dei grandi punti di forza del gioco. A differenza del primo gioco, ora tutti i dialoghi sono registrati anche in inglese, ma puoi ancora giocare con il linguaggio originale ucraino. Il doppiaggio è di qualità piuttosto variabile, ma la narrazione è comunque solida, soprattutto se si gioca con il linguaggio ucraino. Le missioni principali fanno avanzare la storia, mentre le eccellenti missioni secondarie raccontano storie che aggiungono un livello di profondità a questo universo desolato. Sono altamente raccomandati.

Come detto prima, la versione PlayStation 5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in V1.7, al pari delle altre versioni uscite da novembre dello scorso anno. Questo significa che ora ci sono quattro livelli di difficoltà, e la nuova difficoltà Master rende il gioco ancora più brutale e impegnativo. Mutanti e NPC in Master sono molto più aggressivi, radiazioni, fame e mancanza di sonno possono uccidere molto più velocemente e ci sono ancora meno risorse rispetto a prima - e i mercanti pensano di avere oro perché vogliono un pagamento molto più alto per i loro beni. Il gioco salva anche molto meno spesso - spesso solo quando lasci un hub, quindi devi davvero stare attento in questo mondo pericoloso.

Gli altri tre livelli di difficoltà, Rookie, Stalker e Veteran, possono ora essere giocati in Modalità Spedizione, il che significa che il gioco salva in modo limitato come nella nuova difficoltà Master, ma il livello di difficoltà resta comunque su Rookie, Stalker e Veterano.

Il gameplay è stato anche modificato in diverse aree, ad esempio, i nemici hanno più difficoltà a vederti quando ti nascondi nell'erba alta e sia i mutanti che gli NPC ora aggirano in modo più intelligente e possono anche ritirarsi da uno scontro se sentono che le loro possibilità di sopravvivenza stanno diminuendo. La sezione Equipaggiamento del tuo inventario è stata ridisegnata e molte altre modifiche sono state apportate in questa versione 1.7, che vale per tutte le versioni del gioco.

Come detto all'inizio, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl appare molto meglio rispetto all'uscita e i giocatori PlayStation 5 non devono preoccuparsi di immergersi in questo gioco rischiando di trovarsi con uno pieno di bug. Ci sono ancora scorci dei bug del passato, ma non abbiamo vissuto nulla di peggiore di quello che vediamo in altri giochi di questa portata e portata. Quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi se hai il coraggio di provare questo gioco.

La grafica in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl può variare da davvero bellissima, ad esempio quando nuvole nere di tempesta si avvicinano sulla terra, a piuttosto mediocre, tipicamente quando sei al chiuso. Abbiamo testato il gioco su PlayStation 5 Pro e non abbiamo riscontrato problemi tecnici preoccupanti con la grafica. Se giochi sia su PlayStation 5 che su PlayStation Pro, hai due impostazioni grafiche. Su PlayStation 5 hai Performance (1440p/60fps) e Quality (4K/30fps), mentre su PlayStation 5 Pro hai 4K in entrambe le impostazioni, ma con 60fps in Performance e 30fps in Quality rispettivamente. Entrambe le versioni offrono funzionalità specifiche per PS5 come feedback aptico, trigger adattivi e altre funzioni.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è in condizioni migliori che mai. Vieni catapultato in un mondo bello e brutto allo stesso tempo, ed è un mondo pieno di mistero e pericolo ovunque. Il gameplay richiede riflessione, strategia e un po' di cinismo se vuoi sopravvivere, e non è un gioco in cui spari sfrenatamente. Comunque, questa strategia non funzionerà a lungo.

Molte persone aspettavano questo gioco da anni - quindi è stato ancora più deludente che fosse in condizioni piuttosto pessime quando è uscito l'anno scorso. Ma era comprensibile e facilmente perdonabile. Ecco perché è fantastico che GSC Game World possa continuare a lavorare instancabilmente sul gioco e che ora sia nelle condizioni che ci si aspetterebbe – e che ora i giocatori PlayStation possano partecipare. Può sembrare vecchio stile e un po' rigido a volte, ma è anche un gioco che si imprime nella memoria. È brutale e bello allo stesso tempo, e GSC Game World ora ha un degno successore dell'originale del 2007.