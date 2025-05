Star Wars Battlefront 3 è probabilmente molto lontano, afferma l'ex sviluppatore di DICE

HQ

Battlefront II, un tempo pesantemente criticato, sta godendo di una sorta di rinascita ultimamente, con una base di giocatori in crescita e un notevole aumento di interesse per la serie. Questa rinnovata attenzione può essere in parte attribuita al successo di Andor e, naturalmente, alle celebrazioni annuali del 4 maggio.

Nonostante la ripresa, un ex sviluppatore di DICE ha chiarito che un terzo capitolo della serie non è attualmente in fase di sviluppo. Gran parte di ciò deriva dalle polemiche che Battlefront II ha dovuto affrontare al lancio a causa delle sue microtransazioni, o "meccaniche a sorpresa", come EA ha notoriamente cercato di rinominarle.

"Non mi aspetto che Battlefront 3 venga annunciato alla fine di questo rally, ma nel complesso, sì, penso che ci siano persone che ne stanno parlando".

Mats Holm ha anche sottolineato che forse il più grande ostacolo a un nuovo gioco di Battlefront è il fatto che il team di sviluppo originale è stato disperso da tempo. Molte delle figure chiave non sono più in DICE o EA.

"Ci siamo sparsi dappertutto. Alcuni sono andati a Ubisoft, alcuni sono diventati indipendenti, alcuni a King, Avalanche, Star Stable, Paradox, Starbreeze, Mojang per citarne alcuni. Alcuni hanno lasciato Stoccolma per unirsi a società di giochi anche all'estero".

Quindi, anche se i fan stanno ancora una volta alzando la voce online e chiedendo un nuovo capitolo – con l'attore di Andor Muhannad Ben Amor che è persino intervenuto – le probabilità che EA e DICE inizino a lavorare su Battlefront III rimangono estremamente scarse.

Vorresti vedere Battlefront III sviluppato da DICE?