Star Wars: Battlefront II ha scalato ben oltre 100 posizioni nella classifica dei giochi più venduti negli Stati Uniti

Al giorno d'oggi siamo tutti abituati a vedere i vecchi giochi ricevere un po' di amore. Di solito, però, quando vediamo un gioco che non è Grand Theft Auto o Mario Kart entrare nella lista dei best-seller, di solito ha un remake o un remaster. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ad esempio, rimane finora uno dei giochi più venduti del 2025.

Tuttavia, nel mese di maggio, abbiamo visto Star Wars: Battlefront II ottenere una massiccia rinascita dal nulla. Sembra che questa passione per il gioco non derivi solo da persone che lo possedevano ma non lo avviavano da un po'. Secondo Mat Piscatella di Circana, Star Wars: Battlefront II si è fatto strada verso il #12 posto dopo aver terminato aprile fino al #135.

Si tratta di 123 posizioni scalate per raggiungere quasi la top 10. Non sono tornato per un gioco di otto anni. Altrove nella lista dei best-seller, vediamo Elden Ring: Nightreign fare colpo, finendo al #1 negli Stati Uniti. Doom: The Dark Ages lo segue da vicino alla #2.

Bisognerà vedere se l'amore per Star Wars: Battlefront II finirà per arrivare da qualche parte. Il gioco originale è ancora molto divertente, soprattutto quando la fanbase si riunisce per riportarlo in vita, come sembra fare ogni tanto nella speranza di un giorno di un Battlefront III.