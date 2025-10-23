Starfield system designer: l'eredità di Bethesda ha messo in ombra il gioco

HQ

Starfield ha ricevuto recensioni costantemente positive quando è stato presentato per la prima volta nel 2023, ma ancora un notevole passo avanti rispetto a quanto ricevono solitamente le altre due serie di Bethesda, Elder Scrolls e Fallout. Ma forse il problema è che è stata Bethesda a fare Starfield, perché la gente poi l'ha confrontata ampiamente con le ultime due serie.

Almeno, questo è ciò che crede l'ex dipendente di Bethesda Bruce Nesmith, progettista dei sistemi di Starfield. In un'intervista con FRVR, ammette che non è proprio allo stesso livello di Fallout e Elder Scrolls, ma aggiunge:

"Penso che sia una bella partita. Non credo che sia dello stesso calibro degli altri due, sai, Fallout o Skyrim, o piuttosto Elder Scrolls, ma penso che sia un buon gioco. Ci ho lavorato, sono orgoglioso del lavoro che ho fatto. Sono orgoglioso del lavoro che le persone che conoscevo hanno fatto su di esso. Penso che abbiano fatto una grande partita".

In definitiva, Starfield ha venduto bene, ha ricevuto un'espansione sontuosa e ha una comunità vivace (non da ultimo da parte dei modder), e aggiunge:

"Se lo stesso gioco fosse stato rilasciato da non Bethesda, sarebbe stato accolto in modo diverso".

Naturalmente, non sapremo mai la risposta a questa domanda, ma Nesmith spiega anche che pensa che il problema con Starfield sia lo spazio:

"... Lo spazio è intrinsecamente noioso. È letteralmente descritto come il nulla. Quindi, secondo me, non è quello che c'è eccitazione".

Pensa anche che gli alieni e le altre creature mancassero di ruoli nel gioco e sembrassero per lo più oggetti di scena, e che le parti generate casualmente fossero più noiose di quelle create a mano. Ma come dicevamo, è soddisfatto, e l'epica avventura ha ovviamente anche un sacco di cose buone, di cui potete leggere di più nella nostra recensione.

Che ne pensi? Se un altro studio meno affermato avesse pubblicato Starfield e non fosse stato paragonato agli altri titoli di Bethesda allo stesso modo, l'accoglienza sarebbe stata diversa?