Statua nel deserto si prepara per il grande annuncio di Divinity ai Game Awards

Dieci giorni fa il mondo dei videogiochi è stato scosso da una sfida lanciata da Geoff Keighley, produttore di eventi e responsabile dei Game Awards, il gala che concluderà il calendario 2025 con i premi Game of the Year, oltre a annunciare grandi titoli in arrivo nel 2026 e oltre. Keighley ci ha fatto capire una mossa di marketing intorno al gala che quest'anno ha conquistato il giorno per il suo genio e per aver resistito quasi fino alla sera dell'apertura.

Stiamo parlando, ovviamente, della strana statua apparsa durante la notte nel deserto del Mojave, dove una bizzarra sfera circondata da artigli che brillavano di rosso sotto le stelle era circondata da una base piena di creature scheletriche contorte. Poi un'ondata di curiosi curiosi fece un pellegrinaggio per visitare l'oggetto, mentre giocatori e media cercavano di capire a quale possibile annuncio si riferisse la statua - potrebbe essere dal prossimo titolo Saros di Housemarque, un nuovo DLC per Diablo IV di Blizzard, o forse anche Bethesda prevede una grande rivelazione per The Elder Scrolls VI? A quanto pare, non era affatto di tutto ciò, e il merito va a MP1st per essere stato il primo a scoprirlo.

Il media ha riportato che la statua aveva un design praticamente identico a quello di un logo registrato insieme alla licenza Divinity, riferendosi al franchise originale creato da Larian Studios, il che conferma praticamente che questa sera sarà annunciato il prossimo gioco della serie. E a quanto pare, sarà un reboot.

Il primo titolo, Divine Divinity, è stato pubblicato nel 2002 con un successo piuttosto modesto e, da allora, il franchise si è ampliato con vari gradi di successo nei suoi capitoli più recenti e popolari, gli spin-off (e in parte prequel) Divinity: Original Sin e Divinity: Original Sin 2. Furono questi a portare Larian a essere scelta come studio per sostituire BioWare nel franchise di Baldur's Gate e sviluppare il terzo capitolo del franchise, e il resto, come tutti sappiamo, è storia.

Entrando in territori molto più paludosi e speculativi, al momento sarebbe difficile per un remake completo di Divine Divinity mantenere il gameplay dell'originale, dato che era un action RPG piuttosto arcaico fortemente influenzato dallo stile di Diablo dell'epoca. Una ragionevole supposizione è che avrebbe una sensazione più in terza persona o in spalla, o forse addirittura rielaborerebbe il gioco per adattarlo al suo stile vincente a turni, motivo per cui Larian ora è considerato un riferimento nel medium.

In ogni caso, la statua nel deserto è un buon segno di un futuro entusiasmante, perché Larian Studios è tornato, e questo da solo basta a rendere il pubblico di stasera ai Game Awards 2025 un evento storico.